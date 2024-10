Sprünge aus Paris – Geländestrecke WM junger Vielseitigkeitspferde in Lion d’Angers, Krajewski und Leube vorn dabei

Bei der WM der jungen Vielseitigkeitspferde in Lion d’Angers sieht es nach der Dressur gut für die deutschen Teilnehmer aus. In der Altersklasse der Sechsjährigen sind drei von ihnen unter der Top 10. Im Gelände warten zwei Überraschungen aus dem olympischen Cross in Versailles auf die Reiterinnen und Reiter.

Die WM der jungen Vielseitigkeitspferde in Le Lion d’Angers in Frankreich ist stark besetzt. Was die Pferde anbelangt, aber auch was das Hindernismaterial auf den Geländestrecken für die sechs- und siebenjährigen Vielseitigkeitspferde anbelangt. Bei den Sechsjährigen liegt nach der Dressur Sophie Leube mit dem DSP-Hengst Hey Lucky Stan FBW v. Hickstead White an Position zwei (26,8). Lange hatte das Paar in Führung gelegen. Erst kurz vor Schluss hatte sich noch die Niederländerin Merel Blom-Hulsman mit der Holsteiner Stute Killer Queen v. I’m Special de Muze mit 25,1 Minuspunkte vor den Bundeschampionatsfinalisten geschoben.

Ann-Cathrin Bierlein und die Hannoveraner Stute Diacondiva ist Sechste nach der Dressur (29,0). Calvin Böckmann und der Hannoveraner Bundeschampion Kasparow v. Karajan sind Neunte (30,4).

Ergebnisse Sechsjährige nach der Dressur.

Bei den Siebenjährigen hatte sich Julia Krajewski mit Chilli Morning II, dem Klon des einstigen Erfolgspferdes von William Fox-Pitt nach Tag eins an die Pole Position gesetzt (26,2). (Die Endergebnisse der Dressur der Siebenjährigen werden wir nach Abschluss der Prüfung ergänzen). Hier das Zwischenergebnis,

Das beinahe olympische Gelände bei der WM in Lion d’Angers

Der Weg zum Titel bei der Weltmeisterschaft der jungen Vielseitigkeitspferde führt 2024 in Lion d’Angers über einen 4.488 Meter langen Kurs, den es – für die Sechsjährigen gilt noch 520m/min als Tempovorgabe – in 8:38 Minuten zu absolvieren gilt. Immer vorausgesetzt das Wetter zwingt nicht zu einer Verkürzung der Strecke. Angesagt ist für den Cross Country-Tag leichter Niederschlag.

20 Hindernisse mit 30 Sprüngen gilt es zu überwinden. Neun Kombinationen, davon eine dreifache, 6A,B,C, stehen in dem Kurs. Course Designer ist der Franzose Pierre Michelet, der unter anderem auch beim CCI5*-L Pau gebaut hat und für die olympische Geländestrecke in Rio 2016 verantwortlich gezeichnet hat.

In dieser Karte hat man eine detaillierte Übersicht über den Kurs.

Nicht interaktiv, dafür mit den technischen Daten versehen: Die Geländestrecken für die Weltmeisterschaft junger Vielseitigkeitspferde in Lion d’Angers Sechs- und Siebenjährige.

DAS Hindernis aus Versailles ist auch dabei

Zwei Hindernisse, die im olympischen Geländekurs gestanden haben, sind nun Teil der Cross Country-Strecke in Le Lion d’Angers. Das „Handwerker-Hindernis“, mit Zimmermann-Werkzeug, Hammer und Stechbeitel, in Paris Sprung 2, steht kurz vor Schluss beider Strecken. Und das Geweih, das aus zwei schier endlos in den Himmel ragenden Bäumen gefertigt wurde, ist wenige Hindernisse vorher zu finden.

Anforderungen an die Siebenjährigen

Für die Siebenjährigen geht es über 5012 Meter, die erlaubte Zeit (550/min) sind 9:07 Minuten. 22 Hindernisse warten auf die Eventer Geburtsjahrgang 2017 mit insgesamt 35 Sprüngen. Klassiker des Kurses in Lion d’Angers wie die Schnecke, die Trompete und die Geige dürfen nicht fehlen. Am Hindernis vor dem ersten Wasserkomplex geht es über ein auf dem Rücken liegendes Kaninchen (Bain de Lafontaine).

45 sechsjährige und 64 siebenjährige Nachwuchsvielseitigkeitspferde sind in der Dressur an den Start gegangen. Das erste Pferd geht um 10 Uhr auf die Geländestrecke der Sechsjährigen. Um 13 Uhr galoppiert die erste Kombination bei den Siebenjährigen aus der Startbox.

Hier geht es zur Webseite von Mondial du Lion. FEI TV bzw. Clipmyhorse überträgt das Event.