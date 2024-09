Calvin Böckmanns Kasparow Bundeschampion sechsjährige Vielseitigkeitspferde

Kasparow Bundeschampion sechsjährige Vielseitigkeitspferde 2024 – beim Springen noch nicht ganz wach, trumpfte der Karajan-Sohn dann richtig auf. Es war mehr Klasse als Masse in diesem Jahr beim Bundeschampionat der sechsjährigen Vielseitigkeitspferde.

Stark angefangen, kurz geschwächelt und dann den richtigen Schachzug getan: Calvin Böckmann ritt Kasparow zum Titel Bundeschampion sechsjährige Vielseitigkeitspferde. Schon in der Final-Qualifikation siegten die beiden mit einer 9, 2 (Ergebnisse). Doch der frühmorgendliche Auftakt verlief dann nicht wie gewollt: 7,0 im Springen für den bei Friedrich Thiesse gezüchteten Hannoveraner.

Kasparow, Bundeschampion sechsjährige Vielseitigkeitspferde, macht’s spannend

Aber, jeder Buschreiter weiß das, nach einem Tiefsprung heißt es nach vorn zu schauen. In der Dressur gab es die höchste Bewertung der 15 Finalisten, 8,6. Insgesamt waren 24 sechsjährige Vielseitigkeitspferde nach Warendorf gefahren. Nicht eben viele. „Natürlich würden wir uns doppelt so viele Starter bei den Sechsjährigen wünschen“, so Bundestrainer Peter Thomsen. „Es hat sich gezeigt, dass die Pferde während des Bundeschampionats wirklich eine Menge lernen. Das sind tolle Prüfungen, auch im Hinblick auf die weitere Entwicklung“. Allerdings, so der Coach, kann man junge Talente nicht nur via Bundeschampionat in den großen Sport bringen. „Viele der sechsjährigen Pferde gehen auch einen anderen Weg, werden über Intro- und CCI2* weiter im Sport gefördert.“

Kasparow ist diesbezüglich zweigleisig unterwegs, ist schon international auf 2*-Niveau platziert. Im Gelände gab es im Finale die Tageshöchstnote für das Paar: 9,3. Bettina Hoy, Edith Schless-Störtenbecker und Thies Kaspareit, allesamt Richter mit Championatserfahrung, lobten das „leichtfüßige, praktische Galoppieren“, „üppiges Springvermögen“ und das Selbstverständnis, mit dem der Karajan-Sohn unter seinem Reiter den Cross absolvierte. Mit der Endnote von 37,7 Punkten stand damit fest: Kasparow ist Bundeschampion der sechsjährigen Vielseitigkeitspferde.

Alles über Acht!

Die konstanteste Leistung in den drei Teildisziplinen lieferte der Titelverteidiger Booze Buddy v. Balou Peggio-Valentino. Mit Pia Leuwer im Sattel lag der Hannoveraner nach Springen (8,4) und Dressur (8,2) in Führung. Weil der bunte Fuchs nicht immer im gewünschten Rhythmus auf der Geländestrecke ging, wurde er in punkto Rittigkeit nur mit 7,0 beurteilt, Endnote Gelände damit 8,3 und Gesamtnote 37,4 für den bei Heinrich Reisinger gezogenen Fuchs.

Züchterin = Reiterin

Lady Ciacomo gewann nicht nur die Bronzemedaille beim Bundeschampionat der sechsjährigen Vielseitigkeitspferde, sie ist in mehrfacher Hinsicht ein besonderes Pferd. Über ihren Vater, den Holsteiner Ciacomo, ist sie tatsächlich noch eine Enkelin des legendären Hengstes Cor de la Bryère. Also dem Franzosen, der Holstein revolutionierte, dem die internationale Sportwelt die meisten Pferde verdankt, die C als Anfangsbuchstaben haben und der 1968 (!) zur Welt gekommen ist. 24 Jahre nach dessen Tod – er wurde stolze 32 Jahre alt! – zeigt sich, was für Supergene dieser Selle Français hatte.

Die Stute ist von der Reiterin selbst gezogen, ihre Mutter, eine Trakehner Stute v. Exklusiv ging früher unter Vanessa Bölting in Prüfungen bis Klasse L. Nach Springen (7,8), Dressur (7,1) der dritthöchsten Geläöndenote (8,6) gab es Bronze.

Platz vier ging an einen Holsteiner aus Championats-Züchterinhand: Bei Inken Gräfin von Platen-Hallermund kam Caracho v. Cascadello I-Cyrkon xx zur Welt. Mit Ben Leuwer überzeugte er vor allem im Springen (8,2) und im Gelände (8,4) .

Ergebnis Bundeschampionat sechsjährige Vielseitigkeitspferde 2024