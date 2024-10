Pferdehaltung optimieren: Thementag Pferd auf der EuroTier 2024

Auch in diesem Jahr gibt es auf der EuroTier, der Weltleitmesse für professionelle Tierhaltung und Livestock-Management, wieder interessante Vorträge für pferdehaltende Betriebe. Im Fokus steht, wie man die Pferdehaltung optimieren kann, angefangen von Themen wie der Betriebsorganisation, über Witterungsschutz bis hin zur Pferdefütterung.

Am 12. November öffnet die EuroTier 2024 ihre Pforten. Professionelle Pferdehalter können sich auf dieser Messe darüber informieren und austauschen, wie sie die Pferdehaltung optimieren und die Betriebsorganisation vereinfachen können.

Programm für Pferdehalter am 12. November

Am Eröffnungstag stellt der DLG-Arbeitskreis Pferd um 9:30 Uhr die Ergebnisse seiner Umfrage zur Verwertung von Pferdemist auf Grünland vor. Um 15 Uhr widmet sich ein Vortrag der Bodenpflege und Bewässerung von Trainingsplätzen.

Thementag Pferd (13. November)

Der 13. November beginnt bei der EuroTier 2024 um 10 Uhr mit einem Expertentalk zum Thema „Arbeitsorganisation, Automatisierung – wie organisiere ich den Alltag in meinem Betrieb?“. Auf der DLG Expert Stage (DLG-Stand, Halle 13) diskutieren Jana Hansen vom Gut Backhausenhof in Burgdorf sowie Professor Dirk Winter von der Hochschule Nürtingen unter der Moderation von Thomas Ungruhe (FN) darüber, wie man qualifiziertes Personal findet und hält. Zudem erörtern sie Maßnahmen, wie man einen Betrieb trotz Fachkräftemangel effizient führt. Im Anschluss finden geführte Rundgänge zu ausgewählten Ausstellern mit dem Schwerpunkt Pferd in den Bereichen Technik und Betriebsmittel statt.

Ab 15 Uhr präsentiert Professor Dirk Winter digitale Lösungen, die den Alltag im Betrieb unterstützen. Danach gibt Christiane Rittershaus, Beraterin für Pferdehaltung beim Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, einen Überblick über die Anforderungen von Pferdeausläufen. Sie geht auch auf Gestaltungsmöglichkeiten der Ausläufe ein, die sich am überarbeiteten DLG-Merkblatt „Gestaltung von Pferdeausläufen“ orientieren.

Pferdehaltung optimieren: Pferdefütterung und Witterungsschutz am 14. November

Am 14. November stellt der DLG-Arbeitskreis Futter und Fütterung ab 12 Uhr seinen neu überarbeiteten DLG-Ratgeber Pferdefütterung vor. Dieser entstand in Kooperation mit dem Arbeitskreis Futtermittel und Fütterungstechnik der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN).

Um 13 Uhr informiert Katja Wagner darüber, wann Witterungsschutz auf der Weide sinnvoll oder notwendig ist. Sie zeigt zudem auf, wie man diesen optimal gestalten kann. Katja Wagner ist Beraterin für Pferdehaltung bei der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.

15. November: Futter konservieren, digitale Systeme und Jungzüchter

Am 15. November geht es auf der EuroTier 2024 ab 11:30 Uhr wieder darum, wie man die Pferdehaltung optimieren kann. Im Fokus steht bei diesem Vortrag die Futterkonservierung. Um 15 Uhr präsentiert die Universität Hohenheim die Ergebnisse eines Projekts zum Einsatz digital unterstützter Systeme in pferdehaltenden Betrieben unter dem Aspekt der wirtschaftlichen Optimierung des Tierwohls. Dieses Projekt wurde durch die Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft (BLE) gefördert. Alle Fachvorträge finden auf der DLG Expert Stage in Halle 13 am DLG-Stand statt.

Zudem findet am Nachmittag des 13. November die zweite Auflage des tierartübergreifenden Jungzüchter-Treffs statt. Dieser bietet ein Fach- und Ausstellungsprogramm, das sich gut für den Austausch und Networking unter dem züchterischen Nachwuchs eignet.

Weitere Details gibt es auf der EuroTier-Webseite