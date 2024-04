Herpes: keine Impfpflicht mehr für Turnierpferde ab 15. April 2024

Generalsekretär Soenke Lauterbach erläutert in einer Pressemitteilung, warum die FN sich damals für die verpflichtende Impfung im Regelwerk ausgesprochen hatte: „Als wir die Impfpflicht eingeführt haben, sind wir davon ausgegangenen, dass der Weltreiterverband und andere Nationen mitziehen werden. Das ist aber nicht der Fall. Auch der Weltreiterverband verzichtet nach wie vor auf eine Impfpflicht. Zugleich spüren die Landesverbände einen anhaltenden Widerstand in der Mitgliedschaft gegen die Impfpflicht. Mit unserer erneuten Abstimmung reagieren wir auch auf aktuelle Entwicklungen wie beispielsweise die hohe Inflation der vergangenen Jahre oder die neue Gebührenordnung für Tierärzte“. Empfehlung der Impfung gegen Herpes für Turnierpferde bleibt bestehen Lauterbach verweist darauf, dass laut Ständiger Impfkommission Veterinärmedizin (StIko Vet) die Impfung gegen Herpes zu den „Core- Komponenten“ gehört. „Daher bleibt die Empfehlung zur Impfung auch ganz klar bestehen“, so der FN-Generalsekretär. „Lediglich die Entscheidung darüber bleibt nun wieder jedem Pferdebesitzer eigenverantwortlich selbst überlassen.“ Unter dem Eindruck des Seuchengeschehens vor allem im spanischen Valencia, wo 2021 Turnierpferde an den Folgen einer Herpesinfektion gestorben waren, hatte die FN als erster Sportverband weltweit eine Impfpflicht gegen Herpes ins Regelwerk aufgenommen. Der Unmut über diese Entscheidung war noch einmal stärker geworden, als mit der neuen Leistungsprüfungsordnung (LPO 2024) auch Ponys und Pferde, die in E-Prüfungen an den Start gehen sollten, von der halbjährlichen Pflichtimpfung betroffen waren.

Zu den Hintergründen der Entscheidung

Letztlich sei die Entscheidung pro Impfpflicht im Jahr 2021 vor dem Hintergrund des EHV-1 Ausbruchs in Valencia getroffen worden. Damals kamen 19 Pferde ums Leben. „Die Folgen waren massiv“, so die FN. Im Frühjahr 2021 habe die FN viele Nachrichten von Mitgliedern erhalten, die die Einführung der Herpesimpfpflicht gefordert hatten.

Das ist nun drei Jahre her. Inzwischen hat die Stimmung sich verändert. „Als der Beirat Sport im Sommer 2021 die Entscheidung für eine Impfpflicht getroffen hat, waren die Rahmenbedingungen noch ganz anders. Heute würde die Entscheidung über eine Impfpflicht wahrscheinlich anders aussehen, das hat ja unsere erneute Abstimmung auch gezeigt“, sagt Soenke Lauterbach zu den Hintergründen.

Die FN habe den Widerstand aus den Landesverbänden gespürt und das habe „natürlich auch eine Rolle bei der jetzigen Entscheidung gespielt“, heißt es aus Warendorf. Die Vorteile einer Impfung könnten nur dann erreicht werden, wenn „alle mitziehen“.

Auch der Rückgang des Turniersports sei ein Argument gewesen. „Fakt ist, dass sich der Turniersport nach Corona nicht so erholt hat wie es in anderen Sportarten der Fall ist. Wir haben einen Rückgang der Veranstaltungen um rund vier Prozent, aber einen Rückgang der Starts um mehr als 17 Prozent seit 2019. Das zeigt also, dass weniger Reiter zum Turnier fahren. Dafür gibt es mehrere Gründe. Uns wurde vielfach von der Basis widergespiegelt, dass die Herpesimpfpflicht ein wichtiger Grund dafür ist.“ Was nicht stimme, sei die Behauptung, dass die FN durch die Herpesimpfungen zusätzliche Einnahmen generieren konnte. Man habe sich lediglich darum bemüht, für ausreichend vorhandenen Impfstoff zu sorgen.

Wer sein Pferd nur deshalb geimpft hat, um weiter Turniere reiten zu können, kann nicht mit einer Kostenerstattung rechnen. Auch wenn die Impfung nicht mehr verpflichtend ist, sei sie „nach wie vor empfohlen und sinnvoll“.