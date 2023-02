Impfpflicht gegen Herpes – Pro und Contra

Gestern wurde bekannt, dass beim internationalen Springturnier in Lier ein Pferd mit Herpes im Stall stand. Seit dem 1. Januar 2023 gilt in Deutschland für Turnierpferde die Herpes-Impfpflicht. Der Weltreiterverband FEI handhabt es anders. Hier gibt es nach wie vor keine Impfpflicht. Was spricht dafür, was dagegen?

2021 starben 18 Pferde nach einem Herpes-Ausbruch in Spanien. Es waren alles internationale Springpferde, unter anderem auch aus Deutschland. In zehn weiteren Ländern wurden positive Fälle dokumentiert, die alle mit dem Ausbruch in Spanien zu tun hatten, in Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Katar, Spanien selbst, der Slowakei, Schweden und der Schweiz.

Die FEI hat daraufhin diverse Untersuchungen angestoßen, die sich damit beschäftigen, wie ein solches Szenario verhindert werden kann. Auch die Frage, ob man eine Impfpflicht einführen soll, war Thema und wurde kontrovers diskutiert, wie den Sitzungsprotokollen zu entnehmen ist. Letztendlich hat man sich geeinigt, auf die verpflichtende Impfung zu verzichten.

Am 22. Juni 2022 stellt die FEI in einem Report ihrer nach dem Ausbruch eingerichteten Arbeitsgruppe* fest: „Obwohl nicht einstimmig, ist die Gruppe zu dem Konsens gekommen, dass es derzeit keine ausreichende wissenschaftliche Begründung gibt, eine Impfpflicht zu empfehlen. Da die derzeitigen Impfstoffe auch gegen die neurologische Form von EHV-1 unwirksam sind, wurde vereinbart, dass weiter geforscht werden müsse, um die Entwicklung verbesserter Impfstoffe zu ermöglichen. Die Gruppe sprach sich nachdrücklich dafür aus, dass die Betroffenen selbst über die Impfungen ihrer Pferde entscheiden sollen.“

Einigkeit herrschte darüber, dass bei Turnieren schärfere Biosicherheitsmaßnahmen getroffen werden müssen, um die Pferde vor anderen Infektionskrankheiten sowie vor EHV-1 in seiner neurologischen Form zu schützen. Dies sei „derzeit die beste finanzielle Investition“.

Pro Impfung

Nun hat es in Lier trotz aller Maßnahmen dennoch einen positiven Fall gegeben. In Deutschland hat die Reiterliche Vereinigung (FN) ihren Turnierreitern die Entscheidung, ob sie ihre Pferde gegen Herpes impfen wollen, abgenommen. Wer Turniere reiten will, muss seit dem 1. Januar 2023 impfen. Dr. Enrica Zumnorde-Mertens vom FN-Bereich Tiermedizin, selbst aktive Turnierreiterin, sagt dazu:

„Die Herpesimpfung greift vor allem dann, wenn möglichst alle Pferde eines Bestandes geimpft sind. Die Einführung der Impfpflicht gegen EHV-1 für Turnierpferde ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Erfahrungsgemäß haben die Impfvorgaben der Turnierpferde eine Abstrahlwirkung auf z. B. die Zucht und den Freizeitpferdesektor. Nach der Einführung der Impfpflicht gegen Influenza war eine ähnliche Wirkung zu beobachten. Die in Deutschland zur Anwendung zugelassenen Impfstoffe sind sicher und wirksam. Es gibt die Möglichkeit, Nebenwirkungen, die über das übliche Maß einer normalen Impfreaktion (z. B. Fieber, Schwellung der Einstichstelle, Steifigkeit) hinausgehen, beim Paul-Ehrlich-Institut zu melden. Die veröffentlichten Zahlen machen deutlich, dass die Zahl der unerwünschten Arzneimittelwirkungen im Verhältnis zur Gesamtzahl aller durchgeführten Impfungen sehr, sehr gering ist.“

Contra Impfung

Viele Pferdehalter haben dennoch große Bedenken, zum Beispiel Rolf Radzuweit, Züchter, Richter und als Vorsitzender des RV Euskirchen ständig in Kontakt mit Reitern, die nun von der Impfpflicht betroffen sind. Er sagt: „Für eine Herdenimmunität bräuchte man weitaus mehr als eine verpflichtende Impfung für Turnierpferde, die nur ca. vier Prozent der Population ausmachen. Zudem habe ich erlebt, dass in zwei Ställen bei insgesamt acht geimpften Pferden die Hälfte wegen Impfschäden wie Halsverdickungen fast drei Wochen lang Bewegungseinschränkungen hatten. Wer haftet dafür? Die FN? Und wer wegen der Risiken auf eine Impfung verzichtet, kann nicht auf Turnieren starten. Das kann für einen Berufsreiter und bei der Wertschöpfung durch Turnierplatzierungen erhebliche finanzielle Einbußen zur Folge haben. Nachdem sich Springreiter in Spanien und Dubai goldene Nasen verdienten und sich dabei auch durch Stressfaktoren bei den Pferden dem Herpesvirus alle Chancen gaben, müssen nunmehr erneut die „kleinen“ Amateur-­Turnierreiter als tierschützerisches Feigenblatt sich den Impfungen unterziehen.“

Es gibt also Argumente für beide Seiten. Wie sehen das denn die St.GEORG Online-Leser?

*Die FEI Veterinary Epidemiology Working Group setzt sich zusammen aus mehreren „EHC Experten“ zusammen: Professor Ann Cullinan (IRL), Dr. Richard Newton (GBR), Dr. Gittan Gröndahl (SWE), Professor Anne Couroucé (FRA), dem FEI Veterinary Director Dr. Göran kerström und FEI Senior Veterinary Advisor Dr. Caterina Termine. Außerdem war Dr. Jenny Hall mit dabei, die Vorsitzende des FEI Veterinary Committee und Mitglied des FEI Executive Board.