Sport am Wochenende: Weltcup in Göteborg, Dressur-Nationenpreis in Wellington und Fünf-Sterne-Turnier in Doha

DIe besten Spring- und Dressurreiter der Welt werden sich am kommenden Wochenende auf Turnieren rund um den Globus verteilen. Während es im schwedischen Göteborg um Weltcup-Punkte geht, bietet das CHI Al Shaqab Dressur- und Springsport auf Fünf-Sterne-Niveau. Und in Wellington geht es – auch für ein deutsches Team – um den ersten Nationenpreis Dressur des Jahres. Nicht zuletzt stehen auch noch die Weltmeisterschaften im Distanzreiten an.

Weltmeisterschaften im Distanzreiten vom 20. bis 26. Februar in Butheeb/UAE

Während Starts für deutsche Distanzreiter auf internationalen Distanzturnieren schon seit einer Weile nicht mehr starten dürfen, hat das DOKR der Teilnahme an der WM in dieser Disziplin zugestimmt. Strengste Sicherheitsvorkehrungen sollen verhindern, dass die Wettbewerbe für Pferde und/oder Reiter eine Gefahr darstellen. Aus Deutschland haben sich fünf Paare qualifiziert und werden im arabischen Butheeb voraussichtlich an den Start gehen.

Nayla Al Samarraie (Rothenburg a.d. Fulda) mit Warsana, Bernhard Dornsiepen (Balve) mit Bekele el Djem, Ursula Klingbeil (Buch) mit Aid du Florival, Michaela Kosel (Visselhövede) mit MK Crystal AA und Tanja Kraft-Muhammad (Lampertheim) mit Atoum’Re

Weitere Informationen unter https://butheeb2022.fei.org

Internationales Springturnier und Offizielles Dressurturnier (CSI5*/CDIO3*-NC) vom 21. bis 26. Februar in Wellington/USA

Michael Klimke wird erneut Equipechef sein, wenn es am Wochenende in Florida um den ersten Nationenpreis Dressur des Jahres geht. Die Zusammensetzung der Mannschaft war bereits letzte Woche bekannt gegeben worden. Daneben wird es auch im Parcours spannend. Auf Fünf-Sterne-Niveau treffen Daniel Deußer und Richard Vogel auf weitere Top-Reiter. Höhepunkt ist der mit 406.000 Dollar dotierte Große Preis am Samstag.

CSI5*: Daniel Deußer (Deutschland); Richard Vogel (Marburg).

CDIO3*: Anna-Christina Abbelen (Bonn); Felicitas Hendricks (Hagen); Michael Klimke (Münster); Frederic Wandres (Hagen).

Weitere Informationen unter: https://www.equestriansport.com

Internationales Weltcup-Spring- und Dressurturnier (CSI5*-W/CDI-W) vom 23. bis 26. Februar in Göteborg/SWE

2020 war es noch Cassidy, der mit Cathrine Dufour aus Dänemark den Sieg in der Dressur-Weltcupetappe von Göteborg holte. Der ist mittlerweile in Rente, in den sozialen Medien präsentiert die Dänin nach dem Weggang von Vamos Amigos und Bohemian derweil bereits ihr potenziell nächstes Grand Prix-Pferd, Vividus. Aber dieses Wochenende in Göteborg werden andere Paare den Sieg unter sich ausmachen. „Mausi“ von Helen Langehanenberg ist schon angekommen, und auch Isabell Werth wird in Göteburg versuchen, weitere wertvolle Weltcup-Punkte zu sammeln. Darum geht es auch im Parcours. ClipMyHorse.TV überträgt die wichtigsten Prüfungen ab Freitag live.

CSI5*-W: Marco Kutscher (Bad Essen); Marcel Marschall (Altheim); Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck).

CDI-W: Helen Langehanenberg (Billerbeck); Isabell Werth (Rheinberg).

Weitere Informationen unter: www.gothenburghorseshow.com

Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI5*/CDI5*) vom 23. bis 25. Februar in Doha/QAT

ClipMyHorse.TV überträgt das erste CHI des Jahres live, unter anderem werden Christian Kukuk und Mumbai und Christian Ahlmann mit Solid Gold Z im Wüstenstaat reiten.

CSI5*: Christian Ahlmann (Marl); Ludger Beerbaum (Hörstel); Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Marcus Ehning (Borken); Christian Kukuk (Hörstel); Gerrit Nieberg (Sendenhorst); Philipp Weishaupt (Hörstel).

CDI5*: Evelyn Eger (Hagen).

Weitere Informationen unter: www.chialshaqab.com

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 21. bis 26. Februar in Vejer de la Frontera/ESP

Jens Baackmann (Münster); Leonie Böckmann (); Kendra Claricia Brinkop (Neumünster); Vincent Elbers (Garrel); Karin Ernsting (Münster); Guido Klatte (Lastrup); Sylvie Liebing (Straelen); Maximilian Lill (Hennef); Geraldine Lüthje (Wahlstedt); Katharina Offel (Deutschland); Sophia Schindlbeck (Landbergen); Helmut Schönstetter (Unterneukirchen); Jana Wargers (Emsdetten); Katharina Werndl (Unterföhring).

Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 20. bis 26. Februar in Vilamoura/POR

Anne Wiegemann (Pleinfeld).

Weitere Informationen unter: www.vilamouraequestriancentre.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 21. bis 26. Februar in Oliva/ESP

Alexander Schill (Neuried); Luise Marie Schipporeit (Hannover).

Weitere Informationen unter: www.metoliva.com

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI 2*/1*/YH Busto Arsizio/ITA vom 23. bis 26. Februar; www.etrea.it und www.equiresults.com

CSI 2*/1*/YH Kronenberg/NED vom 23. bis 26. Februar; www.peelbergen.eu

CSI 2*/1*/YH Valencia/ESP vom 23. bis 26. Februar; www.cesvalenciatour.com