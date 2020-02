Göteborg: Dufour vor Werndl und Wandres in der Weltcup-Kür

Im Grand Prix hatte Cathrine Dufour sich nach einigen Patzern noch mit Rang drei zufrieden geben müssen. Heute in der Kür drehte sie den Spieß um, um die Weltcup-Kür von Göteborg zu gewinnen – vor Benjamin Werndl, der sich über eine neue persönliche Bestmarke freuen konnte.

Mit 87,860 Prozent setzten Dänemarks Cathrine Dufour und Cassidy sich gegen die Grand Prix-Sieger Benjamin Werndl mit Daily Mirror durch, die 86,170 Prozent erhalten hatten. Schwarz-Rot-Gold leuchtete auch auf Rang drei dank Frederic Wandres mit Duke of Britain, die es auf 81,465 Prozent brachten.

Nachdem Cathrine Dufours langjähriger Erfolgspartner Cassidy gestern im starken Trab gestolpert war und auch ansonsten irgendwie der Wurm in der Aufgabe steckte, feierten sie heute ein kleines Comeback. Das Publikum stand Kopf und Richter Andrew Gardner bei B gab sogar eine 10 für die Harmonie zwischen Reiter und Pferd. Weitere Höchstnoten erhielt das Paar in den Pirouetten. Nur bei einem der Juroren stand am Ende nicht die Platzziffer 1: Christoph Hess. Er hätte Benjamin Werndl an die Spitze gesetzt.

Alle anderen Richter setzten das Paar Werndl/Daily Mirror auf Rang zwei. Auch für den Damon Hill-Sohn war das heute das beste Ergebnis seiner Karriere mit Benjamin Werndl. Es gab mehrfach die 9 – in versammeltem und starkem Schritt, für die Traversalen zu beiden Seiten und den starken Galopp.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.