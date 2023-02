Trainer und Gelände-Parcourschef Karl-Heinz Nothofer feiert 65. Geburtstag

Der als Trainer und Gelände-Parcourschef sowie als Landestrainer Vielseitigkeit im Rheinland bekannte Karl-Heinz Nothofer aus Kamp-Lintfort wird heute, am 22. Februar, 65 Jahre alt.

Gemeinsam mit seinem Bruder betreibt Karl-Heinz Nothofer einen Pensions- und Ausbildungsstall in Kamp-Lintfort im Ruhrgebiet. Ehrenamtlich ist er bereits seit vielen Jahren als Zweiter Vorsitzender im Reitverein Seydlitz-Kamp sowie im Kreis-Pferdesportverband Wesel engagiert. Themen, die Karl-Heinz Nothofer in seiner Laufbahn immer besonders am Herzen liegen, sind die Förderung des reiterlichen Nachwuchses und die Sicherheit im Pferdesport.

Für diese Themen setzte sich Karl-Heinz Nothofer ab 2013 in der Arbeitsgruppe Nachwuchs des Ausschusses Vielseitigkeit des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) ein. In die Position wurde er seither zweimal wiedergewählt. 2020 folgte die Berufung Nothofers in das Amt des Landestrainers Vielseitigkeit im Rheinland.

Seine Expertise in Sachen Gelände ist beim DOKR-Bundesstützpunkt in Warendorf konkret erlebbar. Nothofer gestaltet dort als Parcourschef die Geländekurse. Im Ausschuss Vielseitigkeit koordiniert er alles rund um das Thema Sicherheitshindernisse und strebt beständig danach, den Sport weiterzuentwickeln.

Heute, am 22. Februar, wird Karl-Heinz Nothofer 65 Jahre alt. St.GEORG wünscht alles Gute zum 65. Geburtstag!

Quelle: FN