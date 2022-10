Happy, Holsteiner, Birthday Tjark Nagel zum 70. Geburtstag

Tjark Nagel ist 70 Jahre alt. 17 Jahre nach seinem Abschied aus dem aktiven Sport ist der Holsteiner als Trainer aus dem internationalen Parcoursgeschehen kaum wegzudenken.

Tjark Nagel ist Dithmarscher, geboren in Friedrichskoog am 12. Oktober 1952. Friedrichskoog liegt an der nordöstlichen Spitze der Einmündung der Elbe in die Nordsee. Den Ort kennen viele, weil hier die verwaisten Seehundbabys, die „Heuler“, aufgepäppelt werden. Dithmarschen ist flach, Friedrichskoog liegt zwei Meter über dem Meeresspiegel. Dithmarschen, die Heimat von Tjark Nagel, ist Europas größtes Kohlanbaugebiet. 80 Millionen Kohlköpfe werden hier jährlich geerntet.

Aber nicht nur Kohl gedeiht gut auf den weiten ebenen Flächen im Nordseeklima. Auch viele berühmte Holsteiner Pferde sind hier zur Welt gekommen und aufgewachsen. Beispielsweise Weltcupsieger Cento, Vielseitigkeits-Olympiasieger Marius und viele gekörte Hengste.

Tjark Nagel – Springreiter genetisch abgesichert

Auch an zweibeinigen Legenden „made in Dithmarschen“ rund um das Holsteiner Pferd mangelt es nicht. Allen voran Fritz Thiedemann, der in der Nähe von Heide, der Metropole Dithmarschens, groß geworden ist. Zu dieser Kategorie zählt auch Tjark Nagel. In Holstein schon früh eine immer gefürchtete Konkurrenz in schweren Springen, war seine internationale Topphase die, die er im Sattel des Oldenburger Wallachs Leroy Brown v. Welt As verbrachte.

Mit dem mächtigen und nicht ganz einfachen Braunen wurde Nagel 1992 14. im Weltcup-Finale im kalifornischen Delmar. Im selben Jahr reiste er als Ersatzmann zu den Olympischen Spielen nach Barcelona. Mit Leroy Brown ritt er mehrfach erfolgreich im deutschen Nationenpreisteam, gewann Springen in Aachen, Hamburg und Dortmund. 1994 wurde der Wallach im Frühjahr an den Niederländer Wout Jan van der Schans verkauft, der an die Erfolge von Tjark Nagel anknüpfen konnte.

Sein Cousin Carsten-Otto Nagel hat mehrfach das deutsche Spring-Derby gewonnen und war Vize-Europameister. Tjark Nagels Sohn Björn, geboren 1978, ist ebenfalls als Springreiter erfolgreich unterwegs. 1993 wurde er Europameister der Junioren in der Einzel- und der Teamwertung. Das war sein drittes Gold nach dem Mannschaftstriumph im Jahr zuvor.

2006 entschied Tjark Nagels Sohn sich dazu, das Angebot von Alexandr Onischenko anzunehmen und für die Ukraine an den Start zu gehen. Bis 2012 nahm Björn Nagel, der den elterlichen Betrieb als Handels- und Ausbildungsstall fortführt, an Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften teil. Seitdem reitet er wieder für Deutschland.

Der Trainer, dem viele vertrauen

Tjark Nagel beendete seine aktive Karriere im Springsattel im Jahr 2005 anlässlich des Nationenpreises in Kopenhagen. Seitdem ist er als Trainer unterwegs und ein vielgefragter Mann.

Mit Nagels Expertise, und dank der Stute Catch me if you can, schaffte es Laura Klaphake in die Weltspitze vorzustoßen. Unvergessen der Tipp von Tjark Nagel bevor sie in das ausverkaufte Stadion beim Hamburger Derby-Turnier einritt, um erstmals in der Global Champions Tour ihr Glück zu versuchen. „Laura, genieße es! Diesen Platz, diese Leute, diese Stimmung!“ Ein Tipp, der gefruchtet hat. Die damals 23-Jährige ritt sich im selben Jahr, 2017, ins EM-Team von Göteborg und gewann 2018 mit der deutschen Equipe Bronze bei den Weltmeisterschaften in Tryon (USA).

Immer wieder hat Tjark Nagel junge Menschen auf dem Weg in den großen Sport begleitet. Aber auch „altvordere“ Profis setzen nach wie vor auf den Rat des schmalen Grauhaarigen aus Dithmarschen. So ist er immer noch regelmäßig auch bei Janne Friederike Meyer-Zimmermann zum Training vorbei.