Distanz-Pionierin Dr. Juliette Mallison verstorben

Sie war die Frau, die sich für das „richtige“ Distanzreiten fernab der Schinderei eingesetzt hat. Die Göttinger Tierärztin Dr. Juliette Mallison hat dafür gekämpft, nur den Kampf gegen den Krebs hat sie nicht gewinnen können.

„Ich reite für meine Seele“, hat Dr. Juliette Mallison einmal St.GEORG-Redakteurin Laura Becker in einem Porträt für die Deutsche Reiterliche Vereinigung verraten. Die Tierärztin aus Göttingen, ehemalige Präsidentin des Vereins Deutscher Distanzreiter und -fahrer (VDD) ist am 9. Oktober verstorben. Die Pionierin für das Distanzreiten in Deutschland wurde 76 Jahre alt.

„Wir trauern um einen wunderbaren Menschen und eine der über die Grenzen hinaus bekanntesten und versiertesten Expertinnen des Distanzsports. Juliette Mallison hat sich über Jahrzehnte für einen sauberen und fairen Distanzsport eingesetzt. Wir werden Sie und Ihren unermüdlichen Einsatz nie vergessen“, fasste Dr. Dennis Peiler, Geschäftsführer des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR), das Lebenswerk der Veterinärin zusammen.

Sie kam „der Liebe wegen“ nach Deutschland. Zur Welt kam die resolute Distanzreiterin in Großbritannien. Sie heiratete Volker Mallison, zog nach Deutschland und wurde an der Universität Gießen promoviert. Entscheidend für ihr „Pferdeleben“ sollte die Equitana 1975 werden. In den Essener Grugahallen lernte sie das Distanzreiten kennen und auch wohl lieben. Bereits drei Jahre später engagierte sie sich in dieser Disziplin. Auch international verschrieb sie sich dem Distanzsport, zuletzt als FEI-akkreditierte Veterinärin, Steward und Richterin. Außerdem firmierte sie als Technische Delegierte in der Disziplin.

1995 wählte man sie an die Spitze des Vereins Deutscher Distanzreiter und -fahrer (VDD). Als Präsidentin leitete sie 16 Jahre lang die Geschicke des VDD. Sie begleitete deutsche Equipen auf Welt- und Europameisterschaften – sei es als Equipechefin oder Mannschaftstierärztin. Mehr als 90 Distanzritte hat Dr. Juliette Mallison organisiert, darunter 1999 die Jugend-Europameisterschaften in Donaueschingen.

Was Juliette Mallison nicht mochte, waren die Fehlentwicklungen im Distanzsport. Immer mehr tote Pferde und Reiter aus den Vereinigten Arabischen Emirate (UAE), die viel Geld aber null Verständnis für die Kreatur mitbrachten, veranlassten Dr. Mallison 2005 dazu, einen mehr als deutlichenBrief an den Weltreiterverband (FEI) zu schicken. Daraufhin wurden die Vereinigten Arabischen Emirate eine gewisse Zeit von internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen.

Dem Respekt für das Engagement und auch Juliette Mallisons Lebenswerk verlieh die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) Ausdruck, indem sie sie mit dem Reiterkreuz in Gold auszeichnete

