2×2 Karten für die Spanische Hofreitschule zu Gast beim Trakehner Hengstmarkt am 1. Dezember zu gewinnen!

Wohlbehalten sind die Stars der Spanischen Hofreitschule bereits in Neumünster angekommen und haben ihre Boxen bezogen. Nun kann es losgehen, am 1. Dezember um 20.00 treten die Lipizzaner Hengste mit ihren Bereitern der Spanischen Hofreitschule in Wien im Rahmen des Trakehner Hengstmarktes in Neumünster auf. Karten für die erste Vorstellung gibt es nun gleich für 2×2 Personen bei uns zu gewinnen!