BadenClassics 2018: Karten zu gewinnen

Traditionell treffen sich Profis wie Amateure am Anfang eines jeden Jahres im süddeutschen Offenburg bei den BadenClassics. So auch dieses Jahr. Mit uns können Sie einen Tag dabei sein.

Wir Nordlichter sind nicht unbedingt unglücklich mit unserer „nordischen Art“. Würden jetzt auch nicht von uns behaupten, dass wir grummelig sind. Aber wenn man sich in die südlicheren Gefilden von Deutschland wagt, z.B. Baden-Württemberg und Bayern, dann sind die Menschen dort schon um einiges freundlicher, offener. Anders als die wortkargen Nordlichter. Anders ist auch das Turnier im süddeutschen Offenburg, denn dort tummeln sich unter den Profis etliche Amateure. Anders als beim Hamburger Derby, das auch eine Amateur-Tour anbietet, die aber hohe Eintrittsgelder verlangt, ist in Offenburg jeder willkommen, der ein L-Springen bestreiten kann. Absolute Zuschauerattraktion: die Regio-Tour mit einem Mannschaftsspringen örtlicher Vereine. Wer dabei sein möchte, kann bei uns Karten für Freitag oder Samstag gewinnen.

Los geht’s in Offenburg am 1. Februar, den Donnerstag und endet am 4. Februar.

Teilnahmeschluss ist der 22. Januar 2018. Eine Barauszahlung ist nicht möglich, der Rechtsweg ausgeschlossen.