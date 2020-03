Das große Oster-Gewinnspiel 2020

Bei uns war der Osterhase schon fleißig! In der April-Ausgabe (ab dem 18. März im Handel erhältlich) haben sich einige bunte Osterereier auf den Seiten versteckt. Wer alle findet, hat die Chance auf mehr als 30 tolle Preise!

Na, haben Sie schon den aktuellen St.GEORG gelesen? Wenn nicht: Hier kann die April-Ausgabe ganz bequem online bestellt werden! Auf den 130 Seiten haben wir mithilfe des Osterhasen einige bunte Ostereier versteckt. Wer uns die richtige Anzahl nennen kann, hat die Chance auf viele tolle Preise! Teilnahmeschluss ist der 20. April 2020.

Das gibt es zu gewinnen:

Der Hauptgewinn – Reithelm „suxxeed flash“ aus der Uvex Luxus-Sonderedition im Wert von 600 Euro: Dieser Uvex Reithelm sorgt mit über 1000 Swarovski-Kristallen auf einem Satinbezug für einen glamourösen Auftritt. Das Modell ist schlagfest sowie stoßabsorbierend und mit einer Klimaregulierung ausgestattet. Durch den Komfortverschluss, das Gurtsystem und die 3D-Größenverstellung lässt sich der Helm millimetergenau anpassen. Das Inlay ist feuchtigkeitstransportierend und lässt sich zum Waschen herausnehmen. Mehr Infos: www.uvex-sports.com/de/reitsport

1 x Trainingshalfter „Taomero“ von Equimero: Aus Biothane hergestellt, ist das Trainingshalfter Taomero leicht, anschmiegsam und zugleich stabil. Es lässt sich in der Größe verstellen, liegt dank des miltlaufenden Halfterrings sehr ruhig am Pferdekopf und rutscht nicht ins Auge. Zehn verschiedene Größen und mehr als 40 Biothane- und Seilfarben stehen zur Auswahl. Alle Halfter werden in Deutschland handgefertigt! Mehr Infos: www.equimero.de

10 x Equixtreme-Probeset im Turnbeutel inklusive 10 Euro-Einkaufsgutschein: Ob Leder-, Fell- oder Hufpflege – mit dem Equixtreme-Probeset starten Sie und Ihr Pferd rundum gepflegt und glänzend in den Frühling. Im praktischen Turnbeutel versteckt sich außerdem noch ein 10 Euro-Shopping-Gutschein für den nächsten Einkauf. Mehr Infos: www.equixtreme.de

2 x Futterpaket von Josera: Von Futtermittelhersteller Josera gibt es zweimal ein Futterpaket zu gewinnen. Darin enthalten: Jeweils ein 20 Kilogramm-Sack „Sport Plus“ und ein 15 Kilogramm-Sack „Mash Rapid“. Mit dem energiereichen Power-Müsli und dem wohltuenden Mash unterstützen Sie ihr Pferd über die Fütterung optimal. Mehr Infos: www.josera.de

1 x Kompressionsbandagen „EquiCrown active“ von Julius Zorn: Diese Kompressionsbandagen mit seitlichem Reißverschluss gewährleisten durch die anatomische Passform und das atmungsaktive Material einen hohen Tragekomfort. Sie wirken über einen exakt definierten Kompressionsdruck, der den Lymphfluss anregt und Schadstoffe aus dem Pferdebein abtransportieren soll. Auch bei Sehnenverletzungen oder angelaufenen Beinen einsetzbar. Mehr Infos: www.equicrown.de

1 x Set aus Reithose und Steppweste von Loesdau: Mit diesem schicken Set sind Sie im Stall bestens angezogen! Die leicht taillierte Steppweste aus der neuen RIDE now-Kollektion von Loesdau ist ein echter Blickfang und hält auch an kühleren Tagen warm. Dazu gibt es eine Reithose mit Grip-Vollbesatz, ebenfalls aus der RIDE now-Kollektion. Sie bietet dank der hochwertigen Qualität und des innovativen Fasersystems, das leicht, widerstandsfähig und schnell trocknend ist, höchsten Komfort und maximale Bewegungsfreiheit. Mehr Infos: www.loesdau.de

1 x Set mit leovet-Pflegeprodukten: Im Osterpaket von leovet sind gleich acht tolle Produkte enthalten. Das „leovet Leder Ruck Zuck“ lässt Lederzeug glänzen, „HUFLAB Huf Festiger“ und „Elastic Creme“ pflegen die Hufe. Dazu gibt es „Teebaum Body Wash“, „5-Sterne Flecht-Grip“ und „5-Sterne Striegel“ für die Pferdepflege sowie das bewährte Fliegenspray „Power Phaser“. Über die Leckerlis „leoveties“ freut sich Ihr Vierbeiner sicher besonders – außerdem erfahren Sie in der neuen Pflanzenfibel von leovet jede Menge Wissenswertes. Übrigens: Die Flaschen werden aus 100 Prozent Altplastik hergestellt – für die Umwelt, gegen Plastikmüll! Mehr Infos: www.leovet.de

2 x Schabracke von Covalliero: Die Schabracken von Covalliero sind anatomisch geformt und haben eine schnell trocknende sowie atmungsaktive Unterseite. An den Sattel- und Gurtschlaufen finden sich Klettverschlüsse. Praktisch: Die Schabracke kann bei 30 Grad gewaschen werden. In den Größen Dressur und Vielseitigkeit erhältlich. Mehr Infos: www.covalliero.de

1 x Eimer mit Effol-Produkten: Einmal schwelgen bitte mit dem Eimer voller Profi-Pflegeprodukte von Effol, Lederpflegeprodukten von effax sowie einer Auswahl gesunder Leckerlis für den Vierbeiner. Das Rundum-sorglos-Paket für Reiter und Pferd! Mehr Infos: www.effol.com

2 x MagicBrush Bürstenset „Waterlily“: Die spezielle Sruktur und Form der MagicBrush-Bürsten reinigt und massiert gleichzeitig und eignet sich sowohl für die Huf-, als auch für die Bein- und Fellpflege. Die Rückseite dient als Schweißmesser. Großes Plus: Die Bürsten können sogar in die Waschmaschine. Mehr Infos: www.magicbrush.com

2 x GoLeyGo-Halfter mit Strick: Das GoLeyGo-Halfter hat ein innovatives Magnet-Befestigungssystem und überzeugt mit einfacher Handhabung, einhändiger Bedienung und sekundenschneller Verbindung bzw. Trennung zweier Elemente – zum sicheren und schnellen Anbinden. Dazu gibt es einen griffigen Führstick aus geflochtenem, reißfesten Polypropylen. Mehr Infos: www.kerbl.de/goleygo/System

10 x „Oestress“ von NAF: Leiden Stuten unter Stimmungsschwankungen, Konzentrations- und Leistungseinbußen etc. kann „Oestress“ von NAF helfen. Es enthält Kräuter, die für ihre positive Wirkung auf den Hormonhaushalt bekannt sind. Achtung Turnierreiter: Nach den Anti-Doping- und-Medikamentenkontroll-Regeln (ADMR) der FN gelten 48 Stunden Karenzzeiten. Mehr Infos: www.naf-equine.eu/de

