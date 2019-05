Die Derby Kollektion 2019 von SPOOKS: Jetzt ein tolles Set gewinnen!

Das Deutsche Spring- und Dressur-Derby lockt jedes Jahr fast 100.000 Zuschauer nach Hamburg. Wer ebenso viele Blicke auf sich ziehen möchte, ist mit der Derby Kollektion 2019 von SPOOKS bestens angezogen. Bei uns gibt es jetzt ein tolles Set aus der limitierten Kollektion zu gewinnen.

Die Derby Kollektion 2019 von SPOOKS setzt – wen wundert’s – allen Derbyfans die (textile) Krone auf. Von Westen und Blousons bis zur Picknickdecke reicht das Angebot. Gemeinsam mit Spooks verlosen wir exklusiv eine Sweatjacke mit passendem Basecap.

Die sportliche Sweatjacke von SPOOKS ist dank Derby Hamburg-Logo und Derby-Patch auf der Brust ein echter Hingucker. Zusätzlich befindet sich das Derby-Logo nochmals auf dem Rücken, auch der SPOOKS-Schriftzug darf natürlich nicht fehlen. Das passende Derby Cap ist ebenfalls mit dem Derby-Patch geschmückt und individuell größenverstellbar.

Teilnahmeschluss ist der 02. Juni 2019.



Mitmachen ist ganz einfach:



1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter. Konfektionsgröße für die Sweatjacke nicht vergessen!

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. (Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail und nehmen direkt am Gewinnspiel teil.)

3. Der/die GewinnerIn des Sets wird nach Ablauf des Gewinnspiels benachrichtigt und erhält das Set per Post zugeschickt.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unseren Gewinnspielpartnern direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diese weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.