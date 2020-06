Die 100-Stunden-Chance: Schicker Hoodie von Amerigo zu gewinnen!

Amerigo fertigt nicht nur Sättel und Pferdezubehör nach höchsten Standards, sondern auch Kleidung für den Reiter. Bei der neuen 100-Stunden-Chance von St.GEORG gibt es dieses Mal einen schwarzen Hoodie mit Reißverschluss zu gewinnen. Die Zeit läuft!

Der neue schwarze Hoodie von Amerigo mit gesticktem Logo ist in den Grössen S, M, L und XL für Damen und Herren erhältlich. Das gestickte Logo ist ein echter Eyecatcher, auch wenn der Hoodie sonst schlicht gehalten ist. So etwas darf in keinem Reiter-Kleiderschrank fehlen!

Amerigo Sättel stehen für höchste Standards in allen Disziplinen des Reitsports. Vom Spitzenreiter bis zum ambitionierten Freizeitsreiter werden die Produkte von Amerigo wegen ihrer Qualität und Funktionalität hoch geschätzt. Jeder Sattel wird einzeln angefertigt mit dem Ziel, das Leistungsvermögen von Reiter und Pferd zu optimieren.

Mehr Infos: www.amerigo-saddles.com / Amerigo auf Instagram

In den nächsten 100 Stunden können Sie einen Hoodie von Amerigo gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 23.06.2020. St.GEORG und Amerigo wünschen allen Teilnehmenden viel Glück!

SO KÖNNEN SIE AM GEWINNSPIEL TEILNEHMEN:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Der Gewinner wird per E-Mail von uns benachrichtigt.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unseren Gewinnspielpartnern direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diese weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.