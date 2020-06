Pferdewirtschaftsmeister Pferdehaltung und Service: Informationen zur Prüfung

Im Jahr 2016 ist die neue Prüfungsverordnung für Pferdewirtschaftsmeister in Kraft getreten. Damit hat sich für die angehenden Meister vieles geändert, zum Beispiel der Ablauf in allen Fachrichtungen.

Statt mehrwöchige Lehrgänge mit anschließenden Teilprüfungen zu absolvieren, müssen die angehenden Meister heute durch berufsnahe Arbeitsprojekte, begleitende vertiefende theoretische Module und schließlich durch Projektpräsentationen und Klausuren belegen, dass sie eines Meistertitels würdig sind.

„Berufliche Handlungsfähigkeit“ nachzuweisen ist eines der Kernziele der neuen Prüfung zum Pferdewirtschaftsmeister, der eine Ausbildung zum Pferdewirt „Pferdehaltung und Service“ vorangegangen sein muss. Zu den Einzelheiten der Prüfung zum Pferdewirtschaftsmeister lesen Sie mehr in der Ausgabe 12/2019 des St.GEORG.

Prüfung zum Pferdewirtschaftsmeister – Wo kann man sie machen?

Deutschland verfügt in jedem Bundesland über eine „Zuständige Stelle“ – meist sind dies die jeweiligen Landwirtschaftskammern. An diese wendet man sich, um sich zur Meisterprüfung anzumelden. Die Zuständigen Stellen prüfen zunächst, ob alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind. Dann aber kann es passieren, dass man an eine Zuständige Stelle eines anderen Bundeslandes verwiesen wird, weil die Meisterprüfung nicht in jedem Bundesland durchgeführt wird.

In diesen Bundesländern beginnen jährlich neue Meister-Fortbildungen

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Ansprechpartner: Udo Meyer

Tel.: 0511 – 36651462

Infos: www.lwk-niedersachsen.de

Baden-Württemberg: Regierungspräsidium Karlsruhe

Ansprechpartner: Sigrid Meng

Tel.: 0721 – 9263710

Infos: www.rp-karlsruhe.de

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Ansprechpartner: Daniela Kraus

Tel.: 08161 – 715805

Infos: www.landwirtschaft.bayern.de

In allen anderen Bundesländern wird gar nicht oder nur gelegentlich das Angebot einer Meister-Fortbildung gemacht – abhängig von Nachfrage und Kapazitäten. Da sich dies jährlich ändert, finden Sie untenstehend eine Auflistung aller weiteren Zuständigen Stellen des Landes. Wenden Sie sich immer zuerst an die Zuständige Stelle Ihres Bundeslandes und bringen Sie dort in Erfahrung,

· ob eine Meister-Fortbildung geplant ist

· oder an welche Zuständige Stelle man Sie verweist.

Kontakte der weiteren Zuständigen Stellen

Berlin: Senatsverwaltung – zuständige Stelle für die Berufsbildung

Ansprechpartner: Sylvia Peters

Tel: 030 – 90281390

Infos: www.berlin.de/sen/arbeit

Brandenburg: Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft

Ansprechpartner: Gernod Bilke

Tel.: 03328 – 436200

Infos: www.lbv-brandenburg.de

Landwirtschaftskammer Bremen

Ansprechpartner: Herr Plagemann

Tel.: 0421 – 5364120

Infos: www.lwk-Bremen.de

Landwirtschaftskammer Hamburg

Ansprechpartner: Eliane Denndorf

Tel.: 040 – 78129142

Infos: www.lwk-hamburg.de

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

Ansprechpartner: Michael Stein

Tel.: 0561 – 7299315

Infos: www.llh-hessen.de

Mecklenburg-Vorpommern: Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten

Ansprechpartner: Karsten Peters

Tel.: 0385 – 5886361

Infos: www.mv-regierung.de

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

Ansprechpartner: Gertrud Fömpe

Tel.: 0221 – 5340146

Infos: www.landwirtschaftskammer.de

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

Ansprechpartner: Silke Closheim

Tel.: 0671 – 7931126

Infos: www.lwk-rlp.de

Landwirtschaftskammer Saarland

Ansprechpartner: Brigitte Pontius

Tel.: 06881 – 928270

Infos: www.lwk-saarland.de

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Ansprechpartner: Ines Clausnitzer

Tel.: 0351 – 89283412

Infos: www.smul.sachsen.de

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Ansprechpartner: Dr. Petra Hunold

Tel.: 0345 – 5142463

Infos: www.lvwa.sachsen-anhalt.de

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein

Ansprechpartner: Christine Panzer

Tel.: 04381 – 900957

Infos: www.lksh.de

Thüringer Landesverwaltungsamt

Ansprechpartner: Frau Grasselt

Tel.: 036428 – 511634

Infos: www.thueringen.de