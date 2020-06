Neues Pferd für Lucie-Anouk Baumgürtel

Lucie-Anouk Baumgürtel zählt zu den talentiertesten Nachwuchs-Dressurreiterinnen in Deutschland. Zahlreiche EM-Medaillen im Ponysattel gehen auf das Konto der 16-Jährigen. Auch bei den Junioren knüpft sie bereits an ihre Erfolge an – und hat dafür in Zukunft ein neues Pferd unter dem Sattel.