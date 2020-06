Ehemaliger Trakehner Siegerhengst Grand Passion tot

Der ehemalige Trakehner Siegerhengst Grand Passion lebt nicht mehr. Nach längerer Krankheit wurde er bereits im Februar eingeschläfert. Er wurde 15 Jahre alt.

Grand Passions Karriere begann spektakulär: 2007 verließ er den Trakehner Hengstmarkt in Neumünster als Siegerhengst. Sein größter Erfolg. Gezogen am Niederrhein bei Liselotte Heinen in Issum stammte der Oliver Twist-Sohn mütterlicherseits aus der Gipsy Rose v. Polarion, einer Vollschwester zu Michael Jungs Jungpferde-Weltmeister Grafenstolz TSF. 300.000 Euro zahlte damals das Ehepaar Pidgley für den Braunen. Doch schon bald fand er sich in den Stallungen von Paul Schockemöhle bzw. Ullrich Kasselmann, den Geschäftspartnern, die die P.S.I.-Auktionen veranstalten. Dreijährig ging er unter Anja Engelbart auf dem Trakehner Championat und wurde Dritter, im Folgejahr, 2009, ritt Kollegin Stefanie Kerner ihn zum Championatstitel. Ende des Jahres ersteigerte ihn Bernadette Brune auf der P.S.I.-Auktion für 300.000 Euro.

Mit Bernadette Brune bis Klasse S

Die damals noch in Frankreich ansässige Reiterin bildete den Braunen aus. Eine Platzierung in einer Intermediaire A im Jahr 2014 war der höchste gemeinsame Erfolg. Unter einem Bereiter von Brune war er zuvor Jungpferdechampion in Frankreich geworden. Die Teilnahme bei der Weltmeisterschaft der Jungen Dressurpferde ließ ihn ihm hinteren Drittel landen. Zwischenzeitlich stand Grand Passion anschließend auch kurz bei Dorothee Schneider, die den Muttervater Polarion und dessen Vater Van Deyk bis Grand Prix ausgebildet hatte.

Dann wechselte er im Rahmen eines Pferdekaufs zu dem Franzosen Alexandre Ayache, der ihn in Lipica (SLO) international mit gut 66 Prozent in Grand Prix und Special platzierte, mittlerweile schon längst als Wallach.

Wie das Newsportal Eurodressage, das den Tod des Trakehners als erstes meldete, schreibt, hatte Ayache noch weitere Platzierungen. Im Rahmen eines weiteren Deals gelangte Grand Passion dann zu Andreas Helgstrand. Gesundheitlich angeschlagen kam er dann zurück nach Deutschland, um hier verkauft zu werden. Hier verbrachte er seine letzten eineinhalb Jahre bei der Juniorin Jolin Marie Schreiner. Die Familie wusste um seine labile Gesundheit. Bereits am 6. Februar musste Grand Passion eingeschläfert werden.

Züchterisch wenig bedeutend

Sieben Nachkommen sind bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) eingetragen. Unter ihnen sticht der Oldenburger Wallach Great Gatsby BB heraus. Der bei Bernadette Brune geborene Wallach, übrigens mit deutlicher Inzuchtkomponente – die Mutter stammt von Grafenstolz ab, damit sind väterliche Großmutter und mütterlicher Großvater Vollgeschwister – wurde unter Anna Lisa Schepper im vergangenen Jahr Zehnter im Finale des Bundeschampionats der Sechsjährigen Dressurpferde. Ein gekörter Hengst, Private Passion, der früh aus der Zucht ausschied und drei Nachkommen bei der FN verzeichnet hat und drei Staatsprämienstuten stehen züchterisch für Grand Passion zu Buche.