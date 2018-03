Hanse Pferd 2018: VIP-Karten zu gewinnen

Wir verlosen 6×2 VIP-Karten für die Hanse Pferd 2018. Jetzt mitmachen und mit Glück gewinnen.

Am 20. April ist es wieder soweit und die HansePferd öffnet in Hamburg ihre Türen für alle Pferdebegeisterten. In mehr als 100 Shows werden 300 Pferde und Ponys aus 35 Rassen zu sehen sein. Sie wollen dabei sein? Dann einfach das unten stehende Formular ausfüllen und mit Glück gewinnen. Mit den VIP-Karten, die wir verlosen, können Sie die Messe jeden Tag besuchen.