Cool bleiben mit Equine-Microtec!

Im Sommer ist Kühlung wichtig, vor allem für Pferde, die sportlich unterwegs sind. Deshalb verlosen wir gemeinsam mit Equine-Microtec eine Kühldecke „Microtec Cooler“ im Wert von 79 Euro.

Mit dem „Microtec Cooler“ kann man das Pferd an heißen Tagen schnell und einfach abkühlen. Die innovative Kühldecke sorgt für effektive Abkühlung – ganz ohne Vorkühlen im Kühl- oder Gefrierschrank. Einfach die mitgelieferte Tasche mit der Decke kurz in einen Eimer Wasser tauchen und auswringen. Das Meshgewebe kühlt durch Verdunstungskälte die Körpertemperatur des Pferdes schonend, flächig und gleichmäßig runter.

Eine Überhitzung der Pferde z. B. beim Transport im Sommer oder nach einem anstrengenden Training kann dadurch vermieden werden. Der Cooling Effekt kann sich zudem positiv auf die Regeneration auswirken, entzündungshemmend wirken und Linderung bei Insektenstichen verschaffen.

Die leichte Decke und das Halsteil werden mit Magnetverschlüssen einfach, schnell und unkompliziert auf dem Pferd befestigt, ein elastischer Stirnriemen sorgt für einen sicheren Sitz des Halsteils. Die Decke kühlt nicht nur sondern bietet zusätzlich noch einen guten Fliegenschutz.

Wir verlosen eine Kühldecke „Microtec Cooler“ von Equine-Microtec. Die Decke ist in den Größen 115 bis 165 verfügbar (bitte Wunschgröße angeben!). Teilnahmeschluss ist der 29. August 2021.

Mehr Infos finden Sie hier: www.equine-microtec.com

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Der Gewinn wird anschließend per Post an den Gewinner verschickt.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unseren Gewinnspielpartnern direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diese weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.