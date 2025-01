Basel: Jessica von Bredow-Werndls Dalera hat „Adieu“ gesagt

Es flossen einige Tränen als sich Jessica von Bredow-Werndls wunderbare vierfach Olympiasiegerin TSF Dalera BB vor großem Publikum in Basel verabschiedete.

Basel/SUI – Es waren emotionale Momente in der St. Jakobshalle in Basel, als TSF Dalera BB zum allerletzten Mal durch die Arena tanzte. In Basel hatte sie so einige Erfolge gefeiert. Und auch aufgrund ihrer Schweizer Besitzerin Beatrice Bürchler-Keller war der Ort ein ganz besonderer für den Abschied.

Das Publikum jubelte der 18 Jahre alten Trakehnerstute frenetisch zu. Ganz so, wie es eine vierfache olympische Goldmedaillengewinnerin verdient hat. Dalera genoss die große Bühne in Basel. Nur noch auf Trense, nicht mehr auf Kandare gezäumt, piaffierte sie so traumhaft wie immer. So sagte die vierfache Olympiasiegerin, sechsfache Europameisterin und Team-Weltmeisterin (2018 in Tryon) für immer Tschüss.

Auch wir werden diesen Anblick vermissen! Daher haben wir für euch noch einmal die schönsten Impressionen der emotionalen Verabschiedung zusammengetragen.