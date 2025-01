Basel: Isabell Werth und Quantaz gewinnen Weltcup

In Frankfurt hatten sie sich warm gemacht, nun hieß es Showtime für Isabell Werth und Quantaz. Die beiden gewannen die Weltcup-Kür beim Turnier in Basel.

Basel/SUI – Drei Starts im Weltcup, drei Siege im Weltcup in dieser Saison kann Dressurreiterin Isabell Werth für sich verbuchen. Die erfolgreichste deutsche Olympionikin aller Zeiten hatte in Basel einmal mehr Quantaz am Start. Die beiden gaben sich sowohl Grand Prix als auch in der entscheidenden Kür keine Blöße. Das bedeutete einmal mehr die maximale Ausbeute an Weltcup-Punkten.

Im Grand Prix ritten Werth und Quantaz zu 76,239 Prozent. Damit sicherten sie sich den Sieg vor der Norwegerin Isabel Freese. Sie hat derzeit mit Total Hope OLD, dreizehnjähriger Oldenburger Totilas-Nachkomme, einen echten Lauf. In Basel kam das Paar auf glatte 75,000 Prozent. Dritte im Grand Prix wurden Frederic Wandres, der erstmals seit den Olympischen Spielen wieder seinen Goldmedaillengewinner Bluetooth OLD unter dem Sattel hatte. 74,543 Prozent gab es für das Paar vom Hof Kasselmann.

In der Kür, welche für die Weltcup-Punkte entscheidend ist, setzten Isabell Werth und ihr 15 Jahre alter Brandenburger Quaterback-Sohn noch einmal einen drauf. Sie gewannen mit 85,735 Prozent. Ihr bislang bestes Kürergebnis überhaupt erlangte Isabel Freese, die mit Total Hope auf 83,490 Prozent kam. Dritte wurden Frederic Wandres und Bluetooth OLD mit 83,105 Prozent.

Raphael Netz gewinnt 3*-Kür

Raphael Netz und Great Escape Camelot freuten sich über Platz fünf mit 79,360 Prozent. Carina Scholz und ihr bereits 18 Jahre alter Tarantino wurden Siebte mit 76,590 Prozent. Für Sönke Rothenberger und Fendi hieß es am Ende Platz 13 mit 72,995 Prozent.

Im Weltcup führt derzeit Carina Scholz vor Isabell Werth und Bianca Nowag-Aulenbrock. Raphael Netz ist Fünfter.

Er durfte sich über einen weiteren Erfolg in der CDI3*-Tour freuen. Mit dem in Baden-Württemberg gezogenen Hengt Dieudonne von Dante Weltino gewann er die Kür mit 75,975 Prozent. Isabell Werth und die Hannoveraner Rappstute Superb schlossen sich mit 74,68 auf Platz zwei an.

Alle Ergebnisse gibt es hier.