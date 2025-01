Basel: Sophie Hinners Vierte bei Sieg von Henrik von Eckermann

Auf Platz vier ritten in Basel Springreiterin Sophie Hinners und Iron Dames My Prins beim Sieg des schwedischen Weltranglisten-Ersten Henrik von Eckermann und Iliana.

Basel/SUI – Henrik von Eckermann, der seit 30 Monaten die Spitzenposition der Weltrangliste inne hat, konnte in Basel einmal mehr unter Beweis stellen, dass dazu nicht nur sein Spitzenpferd Kind Edward, sondern auch dessen Stallkollegen gehörig beitragen. Länst aus dem Schatten von King Edward getreten ist Iliana, zwölfjährige Tochter des Cardento.

Im Grand Prix von Basel am Freitag ritt von Eckermann sie im ganze 17 Reiter zählenden Stechen zum Sieg. Dabei wurde es wahrlich rasant. Henrik von Eckermann und die KWPN-Stute hatten als vorletztes Paar im Parcours eine hervorragende Ausgangsposition und wussten diese zu nutzen. In 38,68 Sekunden ging es fehlerfrei ins Ziel. Auch der letzte Starter im Stechen, der Franzose Simon Delestre mit seinem zwölfjährigen Diarado-Sohn Dexter Fontenis Z, machte nochmal richtig Tempo und kam in 39,01 Sekunden ins Ziel. Das bedeutete Platz zwei. Dritte wurden der Ire Denis Lynch und der zwölfjährige Hengst Vistogrand.

Auf Platz vier ritt mit Sophie Hinners und Iron Dames My Prins das beste deutsche Paar. Die beiden blieben ebenfalls fehlerfrei in 40,73 Sekunden. Achte wurden Richard Vogel und United Touch S, die alles riskiert hatten und in 38,79 Sekunden, aber mit einem Abwurf ins Ziel gekommen waren.

