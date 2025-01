Doha: Weishaupts nächster Coup mit Coby

Beim Weltcup-Springturnier in Doha haben sich Philipp Weishaupt und Coby den nächsten Sieg gesichert. Janne-Friederike Meyer-Zimmermann und Dubai du Cedre vorne platziert.

Genau einen Monat ist es her, dass Philipp Weishaupt mit Coby La Coruña die Weltcup-Etappe gewann. Nun der nächste internationale Erfolg bei einem Weltcup-Turnier: in Doha sicherte sich der Reiter aus Riesenbeck mit dem Hannoveraner Contagio-Sohn das heutige Hauptspringen. In beiden Umläufen blieb das Paar mit weißer Weste. Im zweiten Parcours blieb die Uhr nach 40,47 Sekunden stehen und sicherte ein Preisgeld von 41.200 Euro.

Zweiter wurde der Italiener Roberto Previtali auf dem Cornet Obolensky-Sohn Esteban de Hus (0/41,18). Rang drei ging an den Belgier Abdel Saïd auf Bonne Amie (0/42,31).

Immer weiter finden Janne Friederike Meyer-Zimmermann und Dubai du Cedre zusammen. Seit September ist die Selle Français-Stute auf Hof Waterkant zuhause, zuvor war sie das Spitzenpferd des Franzosen Julien Epaillard. Er gewann mit ihr bei den Olympischen Spielen Mannschaftsbronze und wurde Vierter in der Einzelwertung. In Doha sprang für Meyer-Zimmermann und Dubai du Cedre nun Rang fünf heraus.

Ergebnisse