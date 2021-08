Dänische Elite-Fohlen-Auktion: 25 Top-Offerten online ersteigern!

Das Pre-Bidding für die Fohlen, die vom Dänischen Warmblutverband ab 02. September auf einer Streaming-Auktion versteigert werden startet um 17.00 Uhr. Live wird die gezeigt werden die Fohlen am 04. September 2021 gegen ca. 14 Uhr.

Die ersten Gebote für die Fohlen des Dänischen Warmbluts können bald abgegeben werden. Online startet das „Pre-Bidding“ ab Donnerstag. Zum Showdown kommt es im Auktionsring am Sonntag, 05. September um 19.00 Uhr. Sie können sich hier einen Überblick über die Fohlen verschaffen. Für Nachfragen steht eine Hotline (+45 6167 9493) bereit – und auch per E-Mail gibt es unter [email protected] weitere Informationen.

Folgende Hengstfohlen können ersteigert werden

Hengst von Blue Hors Zackorado / L’Espoir

101 Elversøes Omega

Qualitätshengstfohlen mit großem Potenzial. Er ist ausdrucksstark, extrem wendig, belastbar und bewegt sich mit einer bezaubernd überlegenen Selbstverständlichkeit. Es handelt sich um eine sehr leistungsstarken Elitestutenstamm, der viele ausgewählte Hengste, den Doppelweltmeister Fiontini und unzählige international erfolgreiche Grand Prix-Pferde hervorgebracht hat. Die Mutter Elversøes Dimple stammt von der Elitestute La Costa ab, die auch die Mutter des Olympia-Bronzemedaillengewinners Gørklintgårds Dublét ist.

Aus demselben Stamm stammen auch eine Reihe international erfolgreicher Grand Prix-Pferde – Dorina (Evelyn Haim-Swarovski), Charmeur (Sune Hansen), Caprino (Maik Kohlschmidt), Cartier (Jonas Elvebakk) und Achat (Stella Hagelstam). Sie ist auch der Mutterstamm der beiden weltberühmten Stuten Fiontini und Fiontina.

Hengst von Sezuan / Scolari

107 Slangerupgaards Smokey

Schauen Sie sich dieses dressurbetonte Hengstfohlen mit großer Ausstrahlung an. Großrahmig, gut proportioniert und mit einem hervorragenden Bewegungsablauf ausgestattet. Er hat rhythmische und kraftvolle Gänge. Die Mutter ist auch die Mutter des ausgewählten Hengstes Slangerupgaard’s Flottenheimer. Der Muttervater Scolari und der Urgroßvater Don Frederico sind beide auf Grand Prix-Niveau ausgebildet und haben viele erfolgreiche Dressurpferde hervorgebracht.

Hengst von Franklin / Sir Donnerhall I

114 Faustino Maxima

Ein maskulines, großrahmiges und zugleich edles Hengstfohlen mit viel Ausdruck, schönem Schnitt und eleganter Erscheinung. Er zeigt sich mit großer Beweglichkeit und hervorragender Mechanik. Hier ist ein Fohlen, bei dem man wirklich das große Potenzial erkennen kann. Die Großmutter hat soeben den Elitestatus erlangt, der sich aus den Reitergebnissen ihrer Nachkommen ergibt.

Ausgewählt für die Elite-Fohlenschau

Hengst von Jameson R2 / De Noir

117 Fredendals Just Perfect

Ein sehr ansprechendes Hengstfohlen mit 3 kraftvollen Gängen und einer charmanten Haltung. Schwarze Eleganz mit einem schönen und edlen Ausdruck. Mutter ist die GRDH-Stute Gozzip, die 2018 die höchste Reitprüfung des Jahres abgelegt hat.

Dieses Fohlen stammt aus einem sehr starken Mutterstamm, in dem wir die SRDH-Stute Geisha und den gekörten Hengst Fredensdals Fountain finden, der auf der Kleinen Tour unterwegs ist sowie den Silbermedaillen-Hengst Blue Hors Fifty Cent. Fredensdals Francisco, der am Jungpferdechampionat in Herning teilgenommen hat, die EBRDH-Stute Ginger, die Mutter der SRDH-Stute, des ausgewählten Hengstes Gagarin, sowie zwei Turnierpferde in den USA und Österreich.

Ausgewählt für die Elite-Fohlenschau

Hengst von Secret / Danciano

119 Schnell’s Sokrates

TOP-Gänge und Ausstrahlung an der Spitze. Ein bewegungsstarker Kerl, der sehr schön geht, trabt und galoppiert und darüber hinaus das Glück hat, über einen schönen, harmonischen und gesunden Rahmen und einen eleganten und faszinierenden Ausdruck zu verfügen. Er stammt aus dem Mutterstamm Schnell, der sowohl in Dänemark als auch im Ausland eine große Anzahl von Nachkommen im Sport hervorgebracht hat. S-, A- und B-Pferde sowie Elitestuten in der Zucht garantieren Rittigkeit und Qualität.

Großmutter: Schnell’s Lady Longlife, ist ein B-Pferd in der Dressur. Ur-Großmutter: Rafinell ist eine Elitestute mit großartiger Nachkommenschaft, deren 3 Nachkommen derzeit im Sport in Norwegen aktiv sind.

Ausgewählt für die Elite-Fohlenschau

Diese Stutfohlen stehen zur Auswahl

Stutfohlen von So Perfect / Tailormade Attention

100 Aalykkes Superiella

Schickes, modernes und edles Fohlen mit hervorragenden Bewegungen. Dieses Fohlen sieht nicht nur gut aus, sondern bewegt sich auch mit großer Selbstverständlichkeit, Kraft und Elastizität.

M: Møllegårdens Koket, die aus einer starken Linie stammt, die eine Vielzahl von Auktionsfohlen, Championatsfinalisten und WYCH-Teilnehmern hervorgebracht hat, sowie den ausgewählten Hengst Møllegårdens Attention, der auch der GF von Aalykkes Superiella ist.

Stutfohlen von Hesselhøj Donkey Boy / Fürstenball

103 LOGO’s Diva

Gut aufgestelltes, großrahmiges und ausdrucksstarkes Fohlen mit einem absolut fantastischen Bewegungsablauf. M: Die Hauptstammbuchstute-Stute Logo’s Facet ist die Mutter von mehreren Spitzenfohlen. Facets Vollbruder Logo’s Fable wurde über die Fohlenauktion verkauft und ist heute ein B-Pferd in der Dressur.

MM: Logo’s Donjana ist eine Elitestute. Mutter von zwei B-Pferden in der Dressur und u.a. der Silbermedaillen-Stute Logo’s Gaya, die sowohl bei den 4- als auch bei den 5-jährigen Dressurmeisterschaften im Finale stand. Logo’s Gaya wurde 2021 die Nummer 3 bei der schwedischen Meisterschaft der 6-Jährigen in Falsterbo und wird Dänemark bei der WM in Verden 2021 vertreten. Logo’s Donjana ist auf der diesjährigen Auktion stark vertreten, da sie auch ihr eigenes Fohlen auf der diesjährigen Elite-Auktion hat.

MMMMM: ist eine Silbermedaillen-Stute und Vollschwester zum schwedischen Grand Prix-Hengst Guiness.

Stutfohlen von Vitalis / Sezuan

105 Vendetta CL

Ein außergewöhnlich schönes Modell, der die ganze Arena gehört, die mühelos davon tanzt, ohne den Boden zu berühren. Sie bewegt sich mit einem solchen Selbstvertrauen, einer solchen Kraft und Elastizität, dass man nur ein Quäntchen Phantasie braucht, um eine brillante Reitkarriere vor sich zu sehen.

M: Senzai V. ist Bronzemedaillengewinner und Vollschwester zu Scaglietti V., der für das Hengstchampionat in Herning ausgewählt wurde und in diesem Jahr Dänemark bei der Falsterbo Horse Show vertrat, wo er mit seiner Reiterin Karin Nissen im Finale der Klasse der 6-Jährigen den 5. Platz erzielte.

MM: Lascona T ist auch die Mutter von drei B-Pferden in der Dressur, einer Stute, die bei den Blue Hors Young Horse Championships für 3-jährige Pferde den 4. Platz belegte und 2 Stuten, die in RDH gekört wurden.

Ausgewählt für die Elite-Fohlenschau

Stutfohlen von Knock-Out / Fürstenball

118 Midnights Florentina

Hervorragendes Stutfohlen mit ausgezeichneten Gängen. Weich und elastisch mit einer starken Oberlinie, super ausbalanciert mit der richtigen Bergauftendenz. Sie ist eine gut gebaute Dame, mit einem korrekt platzierten Hals und beeindruckenden Hinterbeinen. Eine kleine Supernova!

MM: Bronzemedal-Stute

Hier findet sich die gesamte Kollektion in der Übersicht: Streaming-Auktion Dansk Varmblod

Wer sich eines der Fohlen sichern möchte, muss sich den 05. September 2021, 19 Uhr im Kalender anstreichen. Dann beginnt die Streaming-Auktion.

God fornøjelse!

Das Auktionsteam ist jederzeit bereit, Ihnen helfend zur Seite zu stehen, egal was für Fragen Sie haben:

