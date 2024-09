Alix von Borries deutsche Dressurmeisterin Junioren 2024

Championatserfahren ist Alix von Borries bereits. Die Mannschaftseuropameisterin gewann die Deutschen Meisterschaften der Junioren in Riesenbeck. Und zwar uangefochten.

Alix von Borries hat es den Mathematikern einfach gemacht: Drei Starts, drei Siege. Damit war klar, dass der 18-Jährigen der Titel deutsche Dressurmeisterin Junioren 2024 nicht zu nehmen war. Mit der Hannoveraner Stute Feingefühl v. Fürstenball setzte sich Alix von Borries auch in der abschließenden Kür an die Spitze: 77,405 Prozent erhielt das Paar aus dem Rheinland.

Viel Erfahrung

Das Duo hatte bei der Europameisterschaft im belgischen Opglabbeek Gold mit der Mannschaft und Bronze in der Kür gewonnen. Ihr Ritt wurde von Musiktiteln von James Blunt untermalt. „Ich bin mega, mega happy,“, so die neue deutsche Dressurmeisterin Junioren 2024. „Es ist ein unfassbarer Abschluss für diese Saison, das Krönchen auf der Sahnetorte und der absolute Wahnsinn. Wir haben natürlich unser Bestes gegeben, aber dass es so endet, mit drei Siegen, hätte ich nicht gedacht.“

„Die Reiterinnen in der Altersklasse der Junioren zeigten konstant eine gute Leistung. Alix von Borries ist mit ihren drei Siegen in jeder Wertungsprüfung etwas ganz Besonderes gelungen. Sie hat gezeigt, wie gutes Reiten aussieht“, so die lobenden Wort von Bundestrainer Hans-Heinrich Meyer zu Strohen nach der DM der Junioren.

Die Hannoveraner Fürstenball-Tochter Feingefühl hatte als Dreijährige unter Sandra Kötter das Bundeschampionat gewonnen und von Kötter anschließend bis Dressurpferdeprüfung Klasse M ausgebildet worden.

Silber an Maria Teresa Pohl

Nach zwei zweiten Plätzen in den Wertungsprüfungen reichte Maria Teresa Pohl ein vierter Platz in der Kür (73,46), um die Silbermedaille zu gewinnen. Ihr Dimaggio-Sohn Diaton war einst Bundeschampionatsfinalist unter Frederic Wandres. Er war 2020 teuerstes Dressurpferd auf der P.S.I.-Auktion.

Dritte wurde die 16-jährige Eve Catherine Bartels im Sattel des gekörten Hengstes Villeneuve v. Vitalis. Den beiden gelang mit 75,72 Prozent die zweitbeste aller Küren bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren in Riesenbeck. Die 16-jährige Schülerin aus Hessen und der zwölfjährige Hengst sind erst seit Anfang des Jahres ein Paar. Laura Strobel hatte den Fuchshengst bis Intermediaire I international siegreich vorgestellt.

Alessa Marie Maass und der einst von Isabell Werth aufs Podium beim Finale des Nürnberger Burg-Pokal gerittene Descolari wurden Vierte.

Ergebnisse der Deutschen Meisterschaften der Junioren in Riesenbeck 2024 – Kür