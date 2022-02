Erstes Turnier für Dedale de Hus mit neuem Reiter

Dedale de Hus, der Sieger der Louisdor-Preis Qualifikation von Hagen, fehlte beim Finale im Dezember. Dafür war er am Wochenende in Florida am Start – mit seinem neuen Reiter aus Japan.

Dedale de Hus ging am Wochenende mit seinem Besitzer, dem Japaner Masahiro Kosaka, in der nationalen Tour beim Global Dressage Festival in Wellington seinen ersten langen Grand Prix. Die beiden siegten. Dafür reichten diesmal 61,804 Prozent. Insgesamt waren nur drei Paare am Start. Für beide war es das erste gemeinsame Turnier.

Dedale de Hus ist ein zehnjähriger Oldenburger v. Don Juan de Hus. Er kam auf dem Gestüt De Hus in Frankreich zur Welt. In den Sport gebracht wurde er von der Schwedin Malin Wahlkamp-Nilsson, Bereiterin im Stall von Patrik Kittel. Im Mai 2020 holte er seine erste S-Platzierung. Es folgten Seriensiege auf Prix St. Georges-Niveau in Ankum und letztlich Platz fünf beim Finale des Nürnberger Burg-Pokals 2020. Im Frühjahr stellte Malin Wahlkamp-Nilsson ihn dann in Hagen bei der ersten Louisdor-Preis Qualifikation des Jahres vor und siegte auf Anhieb. Der Rappe gehörte damals bereits Masahiro Kosaka.

Der zeitweise in Deutschland stationierte Japaner hatte auch noch ein anderes Pferd in Beritt bei Malin Wahlkamp-Nilsson: den KWPN-Wallach Eddieni, den er dann ebenfalls selbst übernahm, mit dem Ziel sich für die Olympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren. Er stellte ihn zunächst 2020 in Wellington auf Grand Prix-Niveau und dann 2021 nochmal. Bei den beiden ersten Malen verpasste er das Mindestergebnis von 66 Prozent für die Olympiaqualifikation. 2021 gab er auf. Der heute 13-jährige Eddieni ist seither kein Turnier mehr gegangen.