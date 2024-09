Keine Dressur-Europameisterschaften 2025 in Samorin

Für die Dressur-Europameisterschaften 2025 wird ein neuer Austragungsort gesucht. Eigentlich hätte Samorin in der Slowakei Gastgeber sein wollen. Aber daraus wird nichts, wieder einmal …

Die Dressur-Europameisterschaften 2025 suchen einen Austragungsort. Ursprünglich hatte sich Samorin beworben und als einziger Bewerber auch den Zuschlag bekommen. Doch das Organisationskomitee in der Slowakei hat jetzt die Reißleine gezogen. In einer Telefonkonferenz des Weltreiterverbandes FEI am 27. August 2024 fiel die Entscheidung, das Bieterverfahren wieder neu zu eröffnen. Zuerst hatte Eurodressage davon berichtet.

Wer möchte die Dressur-Europameisterschaften 2025 durchführen?

Es wird zunehmend schwieriger, Austragungsorte für FEI-Championate zu finden. Beinahe jedes der vergangenen Großevents war mehr oder weniger kurzfristig in die Bresche gesprungen. 2018 war es die – unfertige – Reitanlage in Tryon (USA), die die bislang letzten Weltreiterspiele beherbergten. Auch die WM im dänischen Dänemark war nicht von langer Hand geplant.

Bei einem Treffen der Direktoren am 19. August hatte sich das Dilemma bereits angekündigt. Im Protokoll wird davon berichtet, dass Samorin am 15. August wegen finanzieller Gründe um die Streichung der Dressur-Europameisterschaften 2025 gebeten hatte. Zu dem Zeitpunkt wusste die nationale Reiterliche Vereinigung der Slowakei noch nichts von einer bevorstehenden Absage. Es sei „höchst unwahrscheinlich“, dass wegen der finanziellen Lage des Organisationskomitees Samorin als Gastgeber in Frage kommt, heißt es im Protokoll.

Samorin hatte sich unter anderem für die Weltreiterspiele 2018 und die Weltmeisterschaften 2022 beworben und teilweise nach dem Zuschlag jeweils einen Rückzieher gemacht.