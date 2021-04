Neunjähriger Total US siegt bei Kür-Debüt mit über 83 Prozent (Video)

Das belgische Turnier in Opglabbeek ließ Erinnerungen an die alte Zeiten aufkommen. Zeiten, in denen in der Dressur an den Niederländern, Zwei- wie Vierbeinern, kein Weg vorbeiführte. Zum Abschluss siegte der neunjährige Total US unter Edward Gal mit mehr als 83 Prozent bei seinem internationalem Kür-Debüt. Mit Video.