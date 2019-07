Schwedens Dressurteam für die Europameisterschaften Rotterdam

Und auch Schweden hat sein Quartett auf dem Rotterdamer EM-Dressurviereck festgelegt. Die Besetzung ist wenig überraschend.

Die schwedischen Farben in Rotterdam werden vertreten durch:

Patrik Kittel auf Well Done de la Roche

Therese Nilshagen mit Dante Weltino

Antonia Ramel auf Brother de Jeu

Juliette Ramel mit Buriel K.H.

Reservistin ist Rose Mathisen mit Zuidenwind.

Bis auf Antonia Ramel ist das die Mannschaft, die die schwedischen Drei Kronen auch schon bei den Weltreiterspielen in Tryon vertreten hat. Statt Antonia Ramel war damals noch Tinne Vilhelmson-Silfvén mit Don Auriello im Team. Stärkstes Paar waren damals Patrik Kittel und Well Done de la Roche, die zudem Fünfte in der Einzelwertung wurden.