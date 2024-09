Siebenjähriger Maddox Mart und Lena Haßmann in Donaueschingen für Finale Nürnberger Burg-Pokal 2024 qualifiziert

Vorletzte Gelegenheit, sich für das Finale im Nürnberger Burg-Pokal 2024 zu qualifizieren: Lena Haßmann und Maddox Mart siegen in Donaueschingen.

Klare Entscheidung für Madox Mart und Lena Haßmann in Sachen Finale Nürnberger Burg-Pokal 2024 in Donaueschingen. Bei allem Richtern lagen die beiden auf Platz eins im Ranking. Im Schlosspark wurde die siebte von acht Qualifikationsetappen für das Finale in Frankfurt ausgeritten. Bis dahin hat das Siegerpaar nun Zeit, sich näher kennenzulernen. Denn Lena Haßmann hat den siebenjährigen Hengst aus dem Besitz des Gestüts Schafhof gerade erst seit drei Wochen im Stall. „Das ist ein sehr cooles Pferd“, lobt Lena Haßmann den Niederländer. Drei Wochen – das reicht gerade einmal, um sich etwas miteinander vertraut zumachen. Aber dieses „Blind Date“ scheint gut geklappt zu haben. Der Hennessy-Sohn kam auf 73,61 Prozent. Für die starken Tempi zogen die Richter Noten bis 8,5. Angesichts der kurzen Vorbereitungsphase ist Haßmann mehr als happy: „Da stand natürlich noch alles in den Sternen, wie das mit uns beiden gehen kann. Dass wir jetzt hier sind und gewinnen konnten, spricht für einen außergewöhnlichen Charakter des Pferdes.“

Platz zwei an Borja Carracosa in Quali Nürnberger Burg-Pokal Donaueschingen

Mit 72,293 Prozent kann sich Borja Carracosa zwar über den zweiten Platz in Donaueschingen freuen, ein Start in Frankfurt ist aber für den in Deutschland lebenden Spanien damit noch nicht sicher. Sein Franklin-Sohn Franky di Fonteabeti ging fehlerlos. Als Zweitplatzierter eine Qualifikation besteht die Möglichkeit, sich ebenfalls für das Finale im Advent in der Festhalle in Frankfurt zu qualifizieren. Die vier besten Qualifikationszweiten bekommen einen Startplatz.

Eine Qualifikation steht im Rahmen des Turniers in Kranichstein (17. bis 20. Oktober) noch aus. Damit haben nun schon drei Zweitplatzierte das Ticket sicher. Charlott-Maria Schürmann wird nicht nur den Jungpferde-Weltmeister Life Time, sondern auch Dante’s Pearl (73,659, Hagen) reiten können. Lucie-Anouk Baumgürtel und First Vienna FH (73,121, Balve) und Lena Haßmann mit Chère Celine OLD (72,902,Elmlohe) sind ebenfalls mit von der Partie.

Neun Pferde hatten es in Donaueschingen in die Wertung geschafft, vier kamen über 70 Prozent. Neben den beiden Ersten waren das noch Victoria Nielsen und Prinzessin Paula v. Fürsten-Look (71,195) sowie Ramona Ritzel und Zampano v. Zack (70,024).

Ergebnis Qualifikation Donaueschingen für das Finale Nürnberger Burg-Pokal 2024