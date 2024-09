Einstiger Children-Europameister Tony Stormanns jetzt Deutscher Meister Junioren Springen

Jetzt also Deutscher Meister Junioren Springen: Tony Stormanns hat, obwohl gerade einmal 16 Jahre jung, schon einiges gewonnen. 2022 gewann er Doppelgold bei der Europameisterschaft der Children, in diesem Jahr siegte er im Bundesnachwuchschampionat. Und nun die nächste Schärpe.

Um Deutscher Meister Junioren Springen zu werden, musste Tony Stormanns in der dritten Wertung mit 29 Starterpaaren zwar nicht gewinnen, aber ein vorderer Platz sollte es schon sein. Nach Platz zwei in der ersten Wertung und Platz 19 in der zweiten – da war er mit Donjon d’Asschaut zwar ohne Abwurf, aber 1,64 Sekunden zu langsam – reichte Platz drei im Finalspringen, einem Springen der Kl. S** mit zwei Umläufen. Da blieben alle Stangen liegen. Insgesamt gab es im Finale drei Doppelnuller.

Stormanns elfjähriger Selle Français Wallachs Donjon d’Asschaut ist nicht nur ein Spring-, sondern auch ein Buckeltalent. Die Hüpfer zwischen den Hindernissen sind aber weitaus undramatischer, als sie aussehen. „Es ist anders als es aussieht,“ erläutert der Sohn von Helena und Tim Stormanns. „Da ist einfach bisschen Akrobatik mittendrin! Der Sieg heute bedeutet mir sehr viel, es ist meine fünfte Deutsche Jugendmeisterschaft und ich habe noch nie zuvor gewonnen.“ Deutscher Meister Junioren Springen – das ist der zweite Titel nach dem Sieg im Bundeschnachwuchschampionat.

Den Sieg im Finalspringen holte sich Fabio Thielen aus dem Saarland mit der Hannoveraner Stute Stakaya (0,0/ 59,40 Sekunden). Malte Merschformann und Caschmir du Pomiez wurden Zweite (0/61.12).

Platz fünf im Finale reichte Victoria Schumacher und Sam vd Tojohoeve Z, um die Silbermedaille zu gewinnen. Die beiden waren 2024 schon im Preis der Besten siegreich. Auch Bronze ging in den Süden: Luise Konle, 15, Elfte im Finalspringen, wurde für ihre kontinuierlichen Leistungen (Siebte in der ersten Wertung, Achte in der zweiten) auf Dressed for Success v. Clooney mit der Bronzemedaille belohnt.

Endergebnis Deutsche Meisterschaften Junioren Springen 2024