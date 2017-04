Verletzt: Kein Start für Desperados und Kristina Bröring-Sprehe in Hagen

Pech für Kristina Bröring-Sprehe! Ihr Desperados wird nicht wie geplant schon an diesem Wochenende die grüne Saison 2017 bei Horses and Dreams meets Austria auf dem Hof Kasselmann einläuten. Das Outdoor-Debüt der Mannschaftsolympiasieger ist verschoben.

Desperados und Kristina Bröring-Sprehe werden nicht ins Geschehen eingreifen bei Horses & Dreams meets Austria auf dem Hof Kasselmann. Das wurde am Freitagmorgen per Pressemitteilung durch den Veranstalter mitgeteilt. Demzufolge hatte die Mannschaftsolympiasiegerin von 2016, die schon mehrfach siegreich bei Horses & Dreams das Viereck verlassen hat, Dienstag und Mittwoch noch bei Bundestrainerin Monica Theodorescu in Warendorf trainiert. Auf dem Rückweg habe sich der Hannoveraner De Niro-Sohn dann eine „leichte Blessur“ zu, weswegen von einem Turnierstart abgesehen wurde. Eigentlich hätte der Rapphengst wie der Großteil der anderen A-Kaderpferde nach dem Kaderlehrgang in Warendorf an diesem Wochenende in Hagen an den Start gehen sollen.

Sein Debüt in der Grünen Saison 2017, deren Highlight die Europameisterschaften im schwedischen Göteborg Ende August darstellen wird, soll Desperados nun am Himmelfahrtswochenende in München bei der Pferd International geben.

Highlight im Dressurviereck bei Horses & Dreams meets Austrai auf dem Hof Kasselmann am heutigen Freitag ist der Qualifikations-Grand Prix für die Grand Prix Kür. Am Start sind u.a. Mannschaftsweltmeisterin Fabienne Lütkemeier mit D’Agostino, Anabel Balkenhol mit dem Finalisten im letztjährigen Louisdor-Preis, Heuberger und Hubertus Schmidt, der Heubergers Vater Imperio nach der Winterpause erstmals wieder vorstellt.