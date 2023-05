Windsor: Dujardin und Imhotep gewinnen die Grand Prix Kür mit neuem persönlichen Bestergebnis, Kröncke auf Platz vier

Der Dressur-Teil der Royal Windsor Horse Show in Großbritannien hat bereits am Donnerstagabend seinen Abschluss gefunden. Charlotte Dujardin wusste sich in der Grand Prix Kür mit Imhotep wie schon im Grand Prix gegen die Konkurrenz durchzusetzen und verbesserte dabei ihre persönliche Bestmarke mit dem KWPN-Wallach. Kathleen Kröncke belegte mit San Royal den vierten Rang.

Zehn Reiter-Pferd-Paare umfasste die Starterliste der Grand Prix Kür. Für Imhotep und Charlotte Dujardin war es das erste gemeinsame Turnier seit den Weltmeisterschaften in Herning. Damals hatten sie in der Grand Prix Kür mit 82,132 Prozent Platz zehn belegt. Danach verabschiedete sich die britische Dressurreiterin in die Elternzeit und brachte Anfang März ein gesundes Mädchen zur Welt. Das Comeback ins Viereck gelang dann bereits am Mittwoch nach Maß mit dem Sieg im Grand Prix mit mehr als 77 Prozent. In der Kür setzten Imhotep und seine 37-jährige Reiterin nun noch einen drauf. Der zehnjährige Everdale-Sohn aus einer Vivaldi-Mutter ging erneut nahezu fehlerfrei, lediglich in den Galoppwechseln und in der Schritttour konnte das Paar nicht ganz so viel punkten. Mehrmals die Note „sehr gut“ vergaben die Richter im Bereich der Lektionen für die Galopppirouetten. Unterm Strich gab es keinen Zweifel bei den Richtern, dass das die beste Vorstellung der Prüfung war. 83,2 Prozent bedeutete den Sieg und nochmal eine leichte Verbesserung gegenüber der Kür von Herning 2022.

Über Imhotep sagte Dujardin: „Er hat seit den Weltmeisterschaften im letzten Jahr keinen Wettkampf mehr bestritten, also war es eine große Herausforderung für ihn, hierher zu kommen, denn die Atmosphäre hier ist einfach riesig! Ich bin ein bisschen eingerostet, er ist ein bisschen eingerostet, wir machen immer noch Fehler, aber er ist so ein unglaubliches Pferd, das zu dieser Art von Turnier kommt und so auftritt, wie er es in den letzten zwei Tagen getan hat, ich kann mir nicht mehr wünschen. Dass wir das geschafft haben, ist absolut fantastisch.“

Auch die weiteren Podiumsplätze waren britisch besetzt mit Gareth Hughes und Classic Briolinca v. Trento B-Royal Dance an zweiter Stelle (80,51 Prozent) sowie Lewis Carrier mit Diego V und 77,405 Prozent auf Rang drei.

Für Deutschland hielt Kathleen Kröncke in der Grand Prix Kür die Fahnen hoch. Mit ihrem Erfolgspferd San Royal, einem 16-jährigen Oldenburger Wallach v. San Remo-Grad Royal, wurde sie Vierte mit dem Ergebnis von 76,365 Prozent.

Heute beginnen vor Schloss Windsor die internationalen Springreiter ihr Turnierwochenende auf Fünf-Sterne-Niveau. Am Sonntag steht mit dem von Rolex gesponserten Großen Preis der Höhepunkt der Woche an.

Alle Ergebnisse der CDI4* Grand Prix Kür bei der Royal Windsor Horse Show 2023 finden Sie hier.

Auch interessant