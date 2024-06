WM junge Dressurpferde: Erste Kandidaten für zweite Sichtung nominiert

Der erste Schritt ist gemacht: In der Altersklasse der Fünfjährigen wurden die Kandidaten für die WM der jungen Dressurpferde gesichtet. 16 Pferde kamen in die engere Auswahl

In Warendorf gab es den ersten Sichtungslehrgang für die Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde vom 4. bis 8. September in Ermelo. Den Anfang machten die Fünfjährigen. Aus 101 genannten Pferden wurden 16 ausgewählt und für die zweite Sichtung am 13. August eigeladen.

Die Kandidaten:

Voundation , Rheinländer Wallach v. Vitalis – Fidertanz (Reiterin: Ann-Christin Wienkamp)

, Rheinländer Wallach v. Vitalis – Fidertanz (Reiterin: Ann-Christin Wienkamp) Elastic , Westfälischer Hengst v. Escolar –Dimaggio (Maxi-Kira von Platen)

, Westfälischer Hengst v. Escolar –Dimaggio (Maxi-Kira von Platen) Emilio de Vino , DSP (Bay) Wallach v. Emilio Sanchez –Sungold (Sophia Schulze Eistrup)

, DSP (Bay) Wallach v. Emilio Sanchez –Sungold (Sophia Schulze Eistrup) Enrico de Hus , Hannoveraner Wallach v. Escolar –Don Juan de Hus (Jennifer Stein)

, Hannoveraner Wallach v. Escolar –Don Juan de Hus (Jennifer Stein) Escadino, Hannoveraner Wallach v. Escamillo –Fidertanz (Annika Korte)

Hannoveraner Wallach v. Escamillo –Fidertanz (Annika Korte) Escanto PS OLD , Oldenburger Hengst v. Escamillo –Fürstenball (Brandi Roenick)

, Oldenburger Hengst v. Escamillo –Fürstenball (Brandi Roenick) Esperanzo Malleret PS , Oldenburger Hengst v. Escamillo –Zack (Alfonso de la Chica)

, Oldenburger Hengst v. Escamillo –Zack (Alfonso de la Chica) Feinsten , Westfälischer Hengst v. Franklin –Rock Forever I (Anne-Mette Strandby Hansen)

, Westfälischer Hengst v. Franklin –Rock Forever I (Anne-Mette Strandby Hansen) Fine Sandra PS , Oldenburger Stute v. Foundation –Hotline (Tanja Fischer)

, Oldenburger Stute v. Foundation –Hotline (Tanja Fischer) Forte per me , Westfälischer Hengst v. For Romance I –De Niro (Linda Schmidt)

, Westfälischer Hengst v. For Romance I –De Niro (Linda Schmidt) Galleria’s Fancy Fergie , Hannoveraner Stute v. For Romance I –Catoo (Charlotte Tollhopf)

, Hannoveraner Stute v. For Romance I –Catoo (Charlotte Tollhopf) Glamdale WP, Westfälischer Hengst v. Glamourdale – Millennium (Stefanie Ahlert)

Westfälischer Hengst v. Glamourdale – Millennium (Stefanie Ahlert) Glock`s Energy , Hannoveraner Hengst v. Escamillo –De Niro (Ruben Mengual Reig)

, Hannoveraner Hengst v. Escamillo –De Niro (Ruben Mengual Reig) J’adore Dior H , Oldenburger Stute v. Jovian –Sir Donnerhall I (Alvaro Conesa de Oliveira)

, Oldenburger Stute v. Jovian –Sir Donnerhall I (Alvaro Conesa de Oliveira) Singleton, Hannoveraner Wallach v. Secret –Damsey (Madeleine Engelke)

Hannoveraner Wallach v. Secret –Damsey (Madeleine Engelke) Erdbär FE, Oldenburger Hengst v. Erdinger –Fidertanz (Maxi Kira von Platen).

Die Sichtung der sechs- und siebenjährigen Pferden folgt heute.

Hier finden Sie alle Infos zur WM-Sichtung der jungen Dressurpferde.