Aachen: Team Fahren benannt

Im Lager der Vierspänner-Fahrer steht nun auch fest, wer in Aachen an den Start gehen darf. Cheftrainer Karl-Heinz Geiger setzt auf Routiniers.

Drei deutsche Vierspänner dürfen nach Aachen: Mareike Harm, Georg von Stein und Michael Brauchle. Diese drei stellen dann auch die deutsche Mannschaft im Nationenpreis.

Ende Mai konnte das Trio den Nationenpreis in Saumur in Frankreich gewinnen und schon letztes Jahr zusammen Platz zwei beim Nationenpreis in Aachen belegen. „Damit stand fest, dass wir in Aachen wieder in dieser Besetzung antreten werden“, so Karl-Heinz Geiger. „Aufgrund des veränderten FEI-Regelwerks dürfen pro Nation leider nur noch drei Teilnehmer starten.“

Titelverteidiger in der Nationenpreis-Wertung sind einmal mehr die Niederländer, die 2023 vor dem deutschen Team gewinnen konnten. In der Einzelwertung siegte 2023 der Weltmeister Boyd Exell aus Australien, der auch in diesem Jahr in Aachen an den Start gehen wird.



Geländeprüfung in der Soers

Die Vierspänner starten nächsten Mittwoch mit dem Vet-Check der Pferde. Am Donnerstag beginnt dann um 11 Uhr die Dressur als erste Teilprüfung des Nationenpreises. Freitag steht das Hindernisfahren „Jagd um Punkte“ auf dem Programm, das nicht zum Nationenpreis gewertet wird. Am Samstag geht es dann um ca. 14 Uhr nach den Vielseitigkeitspferden auch für die Vierspänner in die Aachener Soers. Acht Hindernisse stehen auf der ca. 9000 Meter langen Strecke und die Hindernisse müssen möglichst schnell durchfahren werden. Die dritte Teilprüfung ist dann das Hindernisfahren um 9 Uhr am Sonntagmorgen. Hier entscheidet sich, wer den Nationenpreis und die Kombinierte Einzelwertung gewinnt. Zusätzlich ist am Samstagabend um 21.45 Uhr noch der „Merkur-Spielbanken-Cup“, eine kombinierte Spring-, Vielseitigkeits- und Fahrprüfung im Hauptstadion. Da startet Georg von Stein mit seinem Vierspänner gemeinsam mit einem Springreiter und einem Vielseitigkeitsreiter im Team.

