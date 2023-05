Frühlingserwachen in Vechta

Der Frühling ist da! Und damit auch der erste Nachwuchs dieses Fohlenjahrgangs, der sich vorbildlich in der Kollektion der 29. Online Elite-Fohlenauktion präsentiert. Ob talentierte Dressurfohlen für das gehobene internationale Dressurviereck oder mit viel Übersicht ausgestattete Springfohlen für die schwierigsten Parcours der Welt – diese Kollektion bietet alles, was das Herz begehrt!

Sind Sie noch auf der Suche nach Ihrer nächsten Nachwuchshoffnung? Dann brauchen Sie nicht länger suchen, denn am 13. Mai besticht die 29. Online Elite-Fohlenauktion mit einem hervorragenden Lot an sorgfältig ausgewählten Dressur- und Springfohlen. Pedigrees mit durchgezüchteten Stutenstämmen und international erfolgreichen Vätern, wie Dynamic Dream, Elvis ter Putte, Viva Gold oder I’m Special de Muze bieten Qualität und Leistung. Paradebeispiele sind etwa:

Opening par Excellence – Extravaganter Dressurkünstler:

Duc Noir v. Dynamic Dream – Destano – Mon Dieu. Hengstanwärter, der in jedem Augenblick mit seinen Qualitäten in allen drei Grundgangarten zu punkten weiß. Als Muttervater glänzt Olympionike Destano, ein Ur-Enkel des legendären Donnerhalls. Aus dem Stamm: Intermediaire I-Sieger Sambucca S/Hayley Beresford, AUS, sowie die gekörten Hengste Dancing Sir Gold und Feinblick/Prix St. Georges-erfolgreich mit Dr. Johannes Seidl.

1.60 m-Sieger Asti Spumante entspringt der Familie:

Elli Spumante v. Elvis ter Putte – Lord Pezi – Landfrieden. Das beste Springblut vereint Elli Spumante. Eine Sportlerin wie sie im Buche steht vom 1.60 m-erfolgreichen Elvis ter Putte aus einem internationalen Top-Stamm.

Aus dem Stamm: Nationenpreissieger und 1.60 m-Sieger Asti Spumante/Thomas Mühlbauer, Kingston/1.50 m-erfolgreich mit Lars Nieberg, Edelweiss/1.45 m-erfolgreich unter Uma O’Neill, NZL, sowie der gekörte Ikarus Spumante OLD, qualifiziert für das Bundeschampionat 2023.

Viva Golds nächster Geniestreich:

Viva Christ v. Viva Gold – Christ – Samarant. Unheimlich bewegungsstark und mit viel Antritt präsentiert sich der Sohn des Spitzendressurpferdelieferanten Viva Gold. Viva Christ weiß seine Betrachter auf Anhieb zu vereinnahmen. Mutter Chanel Mademoiselle ist Schwester des gekörten Expresso v. Escolar.

Zwei 1.60 m-Stars sind Brüder der Mutter:

I’m Amy Blue v. I’m Special de Muze – Balou du Rouet – Cordalme. Erstklassig gezogene Nachwuchssportlerin, modern und aufgeweckt. Eine besondere Empfehlung für Zucht und Sport. Mutter Angelina ist Schwester des gekörten Quatar/1.60 m-erfolgreich mit Jamie Taylor, USA, sowie des 1.60 m-Stars Blue Balou/Angelos Touloupis, GRE, und des 1.50 m-erfolgreichen Salitos/Daniel Engbers.

Einen Überblick über die gesamte Kollektion finden Sie hier:

https://auktion.oldenburger-pferde.com/de/objekte/au-30/29_elite_fohlenauktion?Lstatus=0

Bieten können Sie ab Mittwoch, 10. Mai ab 12.00 Uhr, im Auktionsbereich der Oldenburger Homepage www.oldenburger-pferde.com. Falls Sie noch nicht als Benutzer im Auktionsbereich registriert sind, können Sie dies dort ebenfalls tun. Das Bid-Up startet am Samstag 13. Mai um 19.00 Uhr. Bei technischen Fragen hilft Ihnen der Support gerne weiter, Tel. +49(0)173-7573538 oder [email protected]. Selbstverständlich können Sie Ihren Favoriten ebenfalls per Bietauftrag am Telefon ersteigern. Kontaktieren Sie dafür unser Auktionsteam. Dieses erfüllt wie gewohnt Ihre Wünsche.

Beratung und Kundenservice:

Auktionsleiter und Geschäftsführer Pferde-Vermarktungs GmbH:

Roland Metz: Tel. +49(0)171-4364651 oder [email protected]

Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder [email protected]

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder [email protected]

Springpferde:

Philip Bölle: +49(0)171-1893792 oder [email protected]

Benjamin Stratmann: +49(0)151-54408395 oder [email protected]

Informationen:

Elisabeth Gerberding: +49(0)4441-935512 oder [email protected]

Heike Arends: +49(0)4441-935531 oder [email protected]