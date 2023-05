Deutschlands Nationenpreisteam für Mannheim mit Neulingen

Die Mannschaft für den EEF-Nationenpreis in Mannheim steht fest. Mit dabei sind einige neue Gesichter.

Am Sonntag um 13.15 Uhr beginnt der Nationenpreis in Mannheim. Den zweiten Umlauf ab 16 Uhr überträgt der SWR live im TV. Für Deutschland wurden folgende fünf Reiter nominiert: Simone Blum auf Ciara PS, Stefan Engbers im Sattel von Baju, Philipp Schulze Topphoff auf Clemens de la Lande, Mario Stevens mit Starissa und Patrick Stühlmeyer auf seinem Hagen-Sieger Drako de Maugre.

Der CSIO3* in Mannheim gehört zur Nationenpreisserie der European Equestrian Federation (EEF). Mannheim ist die zweite Etappe nach Gorla Minore. Danach folgen noch Aalborg, Peelbergen, Athen, Drammen und Bratislava. Die beiden Halbfinalturniere finden im Juni in Deauville (FRA) und Ebreichsdorf (AUT) statt, das Finale im September in Warschau, Polen.

Für Simone Blum ist es der erste Einsatz in einem Nationenpreis seit den Europameisterschaften 2019 in Rotterdam, ihrem letzten Championat mit Weltmeisterin Alice. Mit Ciara PS hat sie nun wieder eine talentierte Stute. Erst in diesem Jahr ritt Blum die neunjährige Conthargos-Tochter über die ersten 1,55 Meter-Grand Prix und war bei fast jedem Auftritt platziert.

Ein weiteres neues Nationenpreis-Paar sind Stefan Engbers und der zehnjährige Westfalen-Wallach Baju. Der Balou du Rouet-Sohn gehört noch immer seiner Züchterin Stephanie Dölling. Stefan Engbers hat seine Karriere fast von Anfang an begleitet. Nach einigen Schleifen mit Karl Brocks, sprang Baju unter Engbers von Springpferdeprüfungen der Klasse L bis in den internationalen Sport. Der Saisonstart 2023 war besonders viel versprechend mit unter anderem Platz vier im Großen Preis von Braunschweig, zwei Top Ten-Platzierungen beim CSI3* in Lier und zuletzt den Plätzen drei und vier und Hagen.

Mit seiner inzwischen verkauften Concordess gehörte Philipp Schulze Topphoff bereits zu FEI-Nationenpreisteams. Mit Clemens de la Lande, der nun Concordess‘ Platz eingenommen hat, wie er in Mexiko demonstrierte, wird es eine Premiere in Rot.

Auch Patrick Stühlmeyers Drako de Maugre war noch nie für Deutschland im Einsatz. Mario Stevens und Starissa hingegen waren 2022 zum Team in Warschau.

Hier finden Sie Starter- und Ergebnislisten aus Mannheim in der Übersicht.