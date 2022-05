LIAAMO Equestrian – eine optimale Reithose für Reiter in allen Größen

LIAAMO Equestrian bereichert seit März diesen Jahres den Markt für Reitbekleidung. Passform, Qualität, Liebe zum Detail und den Pferden sowie eine einzigarte Vision zeichnen das innovative Modelabel aus.

Der Name des deutschen Labels LIAAMO leitet sich von dem italienischen Begriff ‚li amo“, zu Deutsch „ich liebe sie“, ab. Diese Wortschöpfung steht für die Liebe zu den Pferden, welche nicht nur die Gründerin und Designerin Isabell Weissenfels Tag für Tag fasziniert und inspiriert, sondern letztendlich uns alle, pferdebegeistert, wie wir sind. Isabell Weissenfels sitzt täglich selbst im Sattel ihrer Pferde und weiß dadurch welche Eigenschaften eine optimale Reithose ausmachen sollten. Neben der idealen Passform werden die Faktoren Design und Funktionalität immer wichtiger. Mit den Jahren wird Reitbekleidung zunehmend modischer. „Doch irgendwie fehlte mir immer der besondere Touch.“, so die Modeschöpferin. Einer Erkenntnis, folgte eine Vision gepaart mit Passion, aus der LIAAMO Equestrian entstand.

Fokus Design und Funktionalität

Das besondere sind die Details: „Unser Grip der ersten Kollektion ist im Leo-Print. Für den Herbst haben wir eine ganze neue ausgefallen Gripvariante. Wir spielen mit modischen Accessoires, wie man Sie sonst nicht am Reitoutfit sondern eher im Highend Fashion Bereich erwartet.“ „Trotzdem sollen alle Produkte funktional, bequem und strapazierfähig, sowie in einem erschwinglichen Rahmen bleiben.“ so die junge Gründerin.

Getestet wurden die Produkte über einen langen Zeitraum. Namhafte Dressur- und Springreiter haben die Reithosen und Oberbekleidung auf Herz und Lungen geprüft. „Wir hatten Glück auf Anhieb einen großartigen, etablierten Produktionspartner gefunden zu haben“. Bei dem Design wurde Isabell Weissenfels von einem hochkarätigen Team namhafter italienischer und französischer Designer inspiriert und unterstützt. Doch nicht nur in punkto Design punkten die Reithosen, auch gut durchdachte Features im Bereich Funktionalität sprechen für sich. Beispielsweise verfügen die Reithosen über zwei feine Silikonbahnen auf der Innenseite des Hosenbunds, um eine rutschfeste Passform zu gewährleisten. Auch die Taschen sind so konzipiert, dass ein Smartphone, Schlüssel oder Leckerlies hier problemlos Platz finden. Der Hosenbund verknüpft Design und Funktionalität durch ein Muster auf der Außenseite, welches die Reithose auch ohne Gürtel zu einem perfekt sitzenden Hingucker werden lässt.

Reitmode für alle Reiter

„Li Amo“; „Ich liebe sie“. Damit sind nicht nur unsere Pferde, sondern alle Pferdebegeisterten gemeint. Nicht jeder ist mit der Figur eines Models ausgestattet und möchte trotzdem das Gefühl genießen können im Alltag und im Stall stylisch und modisch gekleidet zu sein. Die für alle Größen ausgezeichnete Passform der LIAAMO Reithosen verbinden einen sportlichen Hochbundschnitt mit einer einzigartigen Stretch-Material Komposition. Diese Kombination unterstützt jede Figur besonders schmeichelhaft. Der Gedanke einer optimal sitzenden Reithose für Reiter in allen Größen kam der jungen Designerin beim Designen der Reithosen in unterschiedlichen Städten, deshalb tragen die Reithosen die Namen der Städte, in denen sie entworfen worden sind.

Bislang ist Liaamo Equestrian nur mit Damenbekleidung und Lifestyle Produkten auf dem Markt. In der Herbst Winter Kollektion 2022 wird es ebenfalls eine kleine Auswahl für Männer geben. Des Weiteren werden im Herbst neue Maßstäbe in der Kategorie Nachhaltigkeit im Reitsport mit einer stylischen Kollektion aus zum Teil veganen Produktgruppen für die geliebten Vierbeiner gesetzt. Somit wird es zum Ende des Jahres besonders spannend.

Alle weiteren Informationen erfahren Sie als Erstes im Onlineshop unter www.liaamo-equestrian.com sowie auf der Instagramseite: @liaamo_equestrian

