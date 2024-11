Hamburger Spring- und Dressurderby mit neuem Dressurprogramm und Sponsor

Auf dem Dressurviereck beim Deutschen Spring- und Dressurderby in Hamburg wird einiges anders. Das verkündete Matthias Alexander Rath bei der ersten Pressekonferenz. Und stellte außerdem einen neuen Sponsor aus Abu Dhabi vor.

Vom 28. Mai bis 1. Juni 2025 öffnet das Hamburger Spring- und Dressurderby seine Tore. Unter der neuen Führung von Matthias Alexander Rath, Geschäftsführer der Veranstaltungsagentur Schafhof Connects. Der hatte jetzt zur ersten Pressekonferenz geladen und Neuigkeiten verkündet.

Neues gibt es unter anderem in Dressurviereck: Die Dressurprüfungen werden auf Fünf-Sterne-Niveau angehoben. Ausgeschrieben wird ein Fünf-Sterne-Grand Prix, der zugleich Qualifikation für Special und Kür ist. In einem Grand Prix auf Drei-Sterne-Niveau wird wie gehabt um die Qualifikation für das Dressurderby mit Pferdewechsel geritten. Wer sich nicht für das Finale der besten Drei qualifiziert, kann in einem weiteren Grand Prix das zweite Mal an den Start gehen. Das Dressur-Derby für die U25-Reiter entfällt. Das Deutsche Pony-Dressur-Derby bleibt wie in den Vorjahren bestehen, auch weiterin mit Ponywechsel.

Außerdem ist eine internationale Kleine Tour mit St. Georg und Intermediaire I geplant sowie eine eine Mittlere Tour. Letzteres ist noch nicht final entschieden. „Wichtig ist uns, ein Programm zu haben, bei dem die Dressurreiter problemlos mit zwei oder drei Pferden anreisen können“, so Matthias Alexander Rath.

Die Prüfungsangebot für die Springreiter bleibt auf Fünf-Sterne-Niveau. Der Ablauf identisch, aber die der Pferde der Youngster-Tour werden eine Prüfung mehr im Parcours bekommen.

Sponsor aus Abi Dhabi

Rath stellte bei der PK nicht nur das neue Programm vor, sondern auch einen neuen Sponsor: Die Al Shira’aa Stables aus Abu Dhabi unterstützen die Fünf-Sterne- und die Derby-Tour in den nächsten fünf Jahren. „Al Shira’aa Stables und Ihre Hoheit Sheikha Fatima bint Hazza bin Zayed Al Nahyan würdigen das Erbe des Pferdesports durch die historische Sponsoring-Partnerschaft beim Hamburger Derby“, erklärte Phillip Kloth als Vertreter der Al Shira’aa Stables.

Weitere Planungen: Die Ausstellung soll noch etwas ausgeweitet werden und den Dressur- und Springbereich mehr miteinander verbinden. Das Kinderland wird etwas vergrößert und am Mittwochabend ist eine ‚Derby-Night‘ geplant.

www.hamburg-derby.com