Horses and Dreams 2024: ein Blick auf die Highlights des Zeitplans des Reitturniers in Hagen

Horses and Dreams 2024 eröffnet den Reigen der großen Freilandturniere in Deutschland. Wie immer ist die Dressur in Hagen am Teutoburger Wald top besetzt. Aber auch im Parcours ist einiges zu erwarten. Hier der Zeitplan des Reitturniers in Hagen, das in diesem Jahr Portugal als Gastland willkommen heißt.

Bei Horses and Dreams 2024 in Hagen heißt es in diesem Jahr Olà – Portugal ist Gastland. Zu Gast auf dem Hof Kasselmann sind aber unzählige Nationen. Die Olympischen Spiele in Paris rücken näher. Entsprechend hoch ist der internationale Zuspruch. Wer nach Hagen kommt, wird die Gelegenheit bekommen, im Dressurviereck Reiterinnen und Reiter zu sehen, die sicherlich auch in Paris weit vorn mitreiten werden. Unter anderem sind aus Großbritannien die Mannschafts-Europameister Charlotte Dujardin und Carl Hester angereist.

Horses and Dreams 2024: Wieder mit Nürnberger Burg-Pokal und Louisdor Preis-Qualis

Doch nicht nur olympisch geht es zu auf dem Borgberg in Hagen. Die beiden Prüfungsserien, aus denen schon viele Olympiapferde hervorgegangen sind, starten traditionell in Hagen: Sowohl für den Nürnberger Burg-Pokal als auch den Louisdor Preis stehen an diesem Wochenenende die beiden ersten Qualifikationen auf dem Programm. In der Großen Tour gibt es gleich mehrere Prüfungen, ein CDI3* und ein CDI4*.

Im Springstadion kommen alle auf die Kosten. Diejenigen, die den Nachwuchs in der Youngster Tour gerne anschauen, genauso wie Freunde spannender Stechen. Sonntag stellt der Große Preis den Höhepunkt dar. Und auch hier ist eine besondere Serie Programmpunkt von Horses and Dreams 2024: Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport und Holger Hetzel macht den Auftakt in Hagen. Das Finale findet ja traditionell im Rahmen des CHIO Aachen statt.

Zeitplan Horses and Dreams 2024

Mittwoch, 24. April 2024

Dressurstadion

09:30 CDI3* – FEI Grand Prix de Dressage (Qual. für Prfg. 4 – Grand Prix Special) zum Artikel

19:00 Eröffnungsfeier im Springstadion mit Gottesdienst „Vertraut den neuen Wegen“

Donnerstag, 25. April 2024

Dressurstadion

08:00 CDI3* – FEI Grand Prix Special

11:00 CDI4* – FEI Grand Prix de Dressage Qualifikation für Prfg. 6 – Grand Prix Kür

Springstadion

15:30 – Einlaufspringen – CSI3* – Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1,40 m)

18:45 Fohlen-Präsentation der Elite-Fohlenauktion Oldenburger Pferdezuchtverband

Freitag, 26. April 2024

Dressurstadion

08:30 CDI4* – FEI Grand Prix de Dressage, (Qual. für Prfg. 8 – GP Special)

15:30 Präsentation der dressurbetonten Fohlen der Elite-Fohlenauktion Oldenburger Pferdezuchtverband

16:30 Dressurprüfung Kl. S*** (Intermediaire II), Qualifikationsprüfung zur Louisdor-Preis-Finalqualifikation

Springstadion

08:00 Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport und Holger Hetzel, Springprüfung Kl. S** (1,45m)

17:15 Präsentation der springbetonten Fohlen der Elite-Fohlenauktion Oldenburger Pferdezuchtverband

17:45 CSI3* – Int. Springprüfung Fehler / Zeit (1,45m), (1. Qualifikation zum Großen Preis)

20:30 Elite-Fohlenauktion Horses & Dreams, Oldenburger Pferdezuchtverband

Samstag, 27. April 2024

Dressurstadion

12:00 St. Georges Special*, Qualifikation zur Finalqualifikation NÜRNBERGER BURG-POKAL der Dressurreiter 2024

17:15 CDI4* – FEI Grand Prix Kür

Springstadion

08:15 1. Qualifikation, Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport und Holger Hetzel, Springprüfung Kl. S** (1,45m)

15:30 CSI3* – Int. Springprüfung mit Stechen (1,50m), 2. Qualifikation zum Großen Preis

20:00 SHOW mit Lisa Röckener, Working Equitation, Pony-Quadrille & mehr

Sonntag, 28. April 2024

Dressurstadion

11:30 St. Georges Special*, NÜRNBERGER BURG-POKAL der Dressurreiter 2024 –Finalqualifikation

14:00 Louisdor-Preis – Nachwuchspferde Grand Prix (FN), Qualifikation zum Finale des Louisdor-Preis 2024 Dressurprüfung Kl. S***

Springstadion

09:15 CDI4* -FEI Grand Prix Special

12:30 Springprüfung Kl. S*** mit Stechen (1,50m), Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport und Holger Hetzel – Finalqualifikation –

14:15 Großer Preis, CSI3* – Int. Springprüfung mit Stechen (1,55m)

Der Zeitplan im Detail.

