Neumünster: Weltcup und Dressurprüfungen in Holstenhallen online, Springen abgesagt

Keine VR Classics in der Holstenhalle Neumünster, aber die Weltcup-Qualifikation findet statt – online, ohne Publikum vor Ort. Und noch ein paar weitere Dressurprüfungen sollen durchgeführt werden. Riders Tour Finale verschoben.

Das Traditionsturnier in der Holstenhalle in Neumünster fällt in diesem Jahr aus. Zumindest was das Springen anbelangt. Denn die Qualifikation für den Dressur-Weltcup findet statt. Am 19. und 20. Februar wird in der Halle geritten. Ohne Publikum, aber vor den Kameras von Clipmyhorse. Am Samstag der Kurz Grand Prix, am Sonntag dann die Qualifikationsprüfung, die Grand Prix Kür.

Turnierchef Francois Kasselmann spricht zwar wegen der Absage des Highlights im Turnierkalender im Februar von einer „großen Enttäuschung“, die Pandemiesituation habe aber eine Durchführung unmöglich gemacht.

Neumünster: Weltcup im Livestream

Das ClipMyHorse.TV dennoch aus der Holstenhalle Neumünster Spitzensport aus dem Dressurbereich wird senden können, ist der „Initiative der aktiven Reiterinnen und Reiter und mit Unterstützung privater Mäzene aus dem Reitsport“ zu verdanken, heißt es in der Pressemitteilung. Man habe in einem gemeinsamen Schulterschluss mit dem Weltverband FEI, Sponsoren & Partnern sowie der Stadt Neumünster die Weltcup-Qualifikation in den Holstenhallen sichern können. Wie viele Paare im Kurz Grand Prix am Samstag an den Start gehen, steht noch nicht fest . Die besten 15 Paare sind dann im Livestream am Sonntag in der Grand Prix Kür zu sehen. Neumünster ist nach einigen Absagen die 5. Etappe des „FEI Dressage World Cup“. Das Finale soll Anfang April in Leipzig stattfinden.

Die Reiterinnen und Reiter können sogar noch ein weiteres Pferd mitbringen. Angedacht sind weitere Prüfungen wie z.B. „die internationale kleine Tour“. Genaueres dazu soll in Kürze bekanntgegeben werden.

Riders Tour Finale unter freiem Himmel

Für die Springreiter bedeutet die Absage von Neumünster, dass das Finale der BEMER Riders Tour zeitlich verschoben wird. Es soll nun im Rahmen des Turniers Horses & Dreams meets Canada vom 20.-24. April in Hagen a.T.W. auf dem Hof Kasselmann durchgeführt werden. Hagen ist auch Auftakt für die Saison 2022.

Wer sich Karten für die VR Classics in Neumünster gekauft hat, kann aufatmen. Für die VR CLASSICS 2022 erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit für die Veranstaltung 2023. Geplanter Termin ist das Wochenende vom 16.-19. Februar 2023.