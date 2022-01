Teuerster Hannoveraner Springhengst der Körung 2021 v. Checkter positiv auf Acepromazin

Positiver Befund in Dopingprobe bei Hannoveraner Springhengst: Preisspitze v. Checkter mit Acepromazin behandelt vorm Scheren. Körung aberkannt.

Der Schimmelhengst v. Checkter-Stolzenberg war der teuerste Springhengst der Körung 2021 in der Niedersachsenhalle. Nun wurde in einer Dopingprobe der Wirkstoff Acepromazin nachgewiesen. Die Analyse der B-Probe bestätigte den Befund. Das hat der Hannoveraner Verband auf seiner Webseite bekanntgegeben. Acepromazin ist ein Wirkstoff, der in vielen Präparaten in der Tiermedizin verwendet wird, die zum Sedieren Einsatz finden. Bei Pferden findet es sich häufig in Mitteln, die zum Scheren verabreicht werden, wie beispielsweise „Ventranquil“.

„Zur Darstellung des Sachverhalts legte der Aussteller dem Hannoveraner Verband eine tierärztliche Bestätigung vor, dass der Hengst zum Scheren vor der Körung mit einem acepromacinhaltigen Medikament behandelt wurde“, schreibt der Hannoveraner Verband. Die Satzung des Verbandes sieht vor, dass das Körurteil für den Hengst aberkannt wird. Der Hengst könnte aber grundsätzlich erneut zur Körung vorgestellt werden.

Zum Scheren mit Acepromazin behandelt

Die Böckmann Pferde GmbH spricht aus Nachfrage des St.GEORG von Pech. „Das ist einfach mega-unglücklich gelaufen. Wir haben den Hengst zehn Tage vorher geschoren. Der Hersteller gibt acht Tage im Beipackzettel an. Bei solch einem jungen Pferd lassen wir uns immer viel Zeit, damit das Pferd das Scheren von Anfang an als etwas ganz normales empfindet. Das dauert dann halt etwas länger und wir haben dann noch einmal etwas von dem Mittel gegeben, damit der Hengst in Ruhe zu Ende geschoren werden konnte. Wir sind seit Jahrzehnten immer mit diesem Thema sehr sorgfältig umgegangen, und nun ist es halt doch passiert.“

Am Kauf des Hengstes, der für 130.000 Euro versteigert wurde, ändert sich nichts.„Für uns ist entscheidend, dass die Besitzerin und der Ausbilder von dem Pferd genauso überzeugt sind wie wir es waren und sind. Der Hengst bleibt bei seinen neuen Besitzern und wird dort ganz sicher seinen Weg gehen“, so heißt es von Familie Böckmann.

In den vergangenen Jahren waren immer wieder Hengste auf unterschiedlichen Körplätzen mit positiven Dopingbefunden aufgefallen, etwas Vaderland und Siegerhengst Dynamic Dream in Westfalen oder unlängst der Holsteiner Cooper II. Dieser Hengst darf aber, wie auch die anderen zuvor Genannten, mittlerweile wieder decken nach erneuter Vorstellung vor der Körkommission.