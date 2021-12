18 Hannoveraner Springhengste gekört, sechs prämiert

In Verden endete heute der zweite Teil der diesjährigen Hannoveraner Hauptkörung mit den Springhengsten.

42 Hengste hatten im Katalog gestanden, 34 waren angetreten, 18 erhielten ein positives Körurteil. Sechs junge Springtalente wurden zusätzlich mit einer Prämie ausgezeichnet. Und zwar diese hier:

Nr. 7 v. Checkter-Stolzenberg (Z.: Jasmin Leymann, Bassum)

Die erste Prämie des Tages ging an einen schicken Schimmel v. Checkter-Stolzenberg-Drosselklang II, gezogen von Jasmin Leymann in Bassum und ausgestellt von der Böckmann Pferde GmbH, wo ja auch der Vater wirkt. Dieser Youngster ist schon deshalb etwas ganz besonderes, weil seine Großmutter Eric Lamazes Superstute Fine Lady brachte, die unter anderem 2016 Olympia-Bronze in Rio gewann und zweimal in Folge den Preis von Europa beim CHIO Aachen. Bei der anschließenden Auktion kostete der Hengst mit der Nummer 7 130.000 Euro.

Nr. 10 v. Conthargos-Kannan (Z.: Siegfried Buhl, Syke)

Großes Talent bescheinigte die Körkommission auch der Katalognummer 10 v. Conthargos-Kannan-Acord II. Der Braune wurde ohne Versicherungsschutz verkauft, weil der Hengst ein kleines Stück Draht in seiner Fesselbeuge hinten links hat, die der Käufer auf Kosten des Ausstellers Jens Buhl entfernen lassen kann. Abgeschreckt hat das offenbar nicht. Der Hengst kostete 65.000 Euro.

Nr. 15 v. Diacontinus-Stolzenberg (Z.: Matthias Schäffer, Bremervörde)

Matthias Schäffer war nicht nur Züchter sondern auch Aussteller des Schwarzbraunen, aus dessen Stamm zahlreiche internationale Sportpferde kommen – und zwar nicht nur im Parcours, sondern vor allem auch in der Vielseitigkeit. Prominentestes Beispiel ist der Contendro-Sohn Campino, mit dem Mark Todd 2012 Mannschaftsbronze bei den Olympischen Spielen in London gewonnen hatte. Verkauft wurde er für 75.000 Euro.

Nr. 21 v. Doom SR-Aktion Pur (Z.: SR Sportpferde, Leipzig)

Nochmal das Blut des Diamant de Semilly über einen Diarado-Enkel, hier mit Doom SR als Vater und einem Holsteiner Mutterstamm dahinter. Auch hier befinden sich mehrere internationale Sportpferde in der näheren Verwandtschaft. Seinen neuen Besitzern war der Hengst 72.000 Euro wert.

Nr. 37 v. Zinedream-Stolzenberg (Z.: Dr. Carsten Haack, Freiburg)

Auch im Falle dieses Fuchses war Dr. Carsten Haack sowohl Züchter als auch Aussteller. Die Mutter des Hengstes, die Hannoveraner Prämienstute Santa Cruze v. Stolzenberg-Contendro-Raphael hat mit Camp Nou v. Coupe Gold und Zenegro v. Zinedream (also einem Vollbruder zu diesem Hengst) bereits zwei gekörte Hengste gebracht. Die Großmutter lieferte mit Commissario v. Catoki den Hannoveraner Springpferdechampion 2012 unter Karl Brocks. Aus dem Stamm kommt zum Beispiel auch die nicht nur erfolgreiche, sondern auch eisenharte Pennsylvania von Andreas Ostholt. 88.000 Euro lautete der Zuschlagspreis.

Nr. 38 v. Chacfly PS-Sunlight xx (Z.: Egest Thaden, Varel)

Der sportliche Dunkelbraune war der erste Dreijährige der Geschichte bei einer Verdener Hauptkörung und ist bereits angeritten. Offenbar lässt er in dieser Hinsicht keine Wünsche offen, denn er wurde für 105.000 Euro verkauft.

Gekörte Hengste

Ein positives Körurteil erhielten darüber hinaus diese Hengste:

Nr. 1 v. Air King-Diarado (20.000 Euro)

Nr. 2 v. Argento Vivo-Contendro (unverkäuflich)

Nr. 11 v. Conthargos-Stanfour (25.000 Euro)

Nr. 16 v. Diamant de Plaisir-Cador (27.500 Euro)

Nr. 18 v. Diamant de Semilly-Chacco Blue (61.000 Euro)

Nr. 19 v. Don Diarado-Cornet Obolensky (23.500 Euro)

Nr. 26 v. Karajan-Canturano (22.000 Euro)

Nr. 28 v. Ogano Sitte-Comte (29.000)

Nr. 31 v. Stakkato-Cornet Obolensky (33.000 Euro)

Nr. 33 v. Tangelo van de Zuuthoeve-Zapatero (unverkäuflich)

Nr. 34 v. Vagabond de la Pomme-Lordanos (40.000 Euro)

Nr. 36 v. Zinedine-Clinton (unverkäuflich)

