Kendra Claricia Brinkop gewinnt Silver Tour Grand Prix in Oliva Nova und mehr

Super Tag heute für Kendra Claricia Brinkop bei der Mediterranean Equestrian Tour im spanischen Oliva Nova.

Ein 1,40 Meter Springen mit Stechen entschied heute über Sieg und Plätze im Großen Preis der Silver Tour bei der Mediterranean Equestrian Tour in Oliva. Kendra Claricia Brinkop stellte den achtjährigen Do It Easy v. Vigo Cece für die Stephex Stables vor. Der Selle Français-Wallach machte seinem Namen alle Ehre. Elf Paare hatten das Stechen erreicht. Doch ob nun mit oder ohne Abwurf, an die 35,23 Sekunden von Brinkop und Do It Easy kam keiner heran.

Für die beiden ist es erst das dritte gemeinsame Turnier. Im Oktober wechselte der Wallach in den Besitz der Stephex Stables. Zunächst saß Italiens Lorenzo de Luca in seinem Sattel. Doch der arbeitet ja nun für die Poden Farm von Emily Moffitt. So übernahm Kendra Claricia Brinkop die Zügel, mit der der Wallach in sieben Springen erst zwei Springfehler verzeichnet, aber dafür nun vier Top fünf-Platzierungen. Das heute war sein bislang größter Sieg.

Die Plätze zwei und drei holten Robinson Maupiler mit Douce de Launay und Margaux Rocuet im Sattel von Trafalgar Kervec nach Frankreich.

Christoph Könemann und Gijanta (v. Ukato) holten als Sechste eine weitere Schleife für Deutschland. Marcel Marschall hatte mit Jesprit H.S. ebenfalls das Stechen erreicht, schied hier jedoch aus – Rang elf.

Weltranglisten-Springen

Das war aber nicht der einzige Erfolg für Kendra Claricia Brinkop heute in Oliva. Nach dem Silver Tour Grand Prix stand noch das Weltranglisten-Springen über 1,45 Meter mit Stechen auf dem Programm. Hier hatte die gebürtige Schleswig-Holsteinerin den KWPN-Wallach Eclatant gesattelt. Mit fehlerfreien 41,19 Sekunden im Stechen mussten die beiden sich nur Brasiliens Thiago Ribas Da Costa auf Kinky van’t Heike geschlagen geben. Die Epleaser-Tochter war 40,52 Sekunden schnell gewesen. Dritter wurde Dänemarks Andreas Schou auf Independent.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.