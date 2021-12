Riesenbeck: Michael Duffy gewinnt Finale der Mittleren, René Dittmer siegreich in der Großen Tour

Riesenbeck International ist dieses Wochenende erneut Gastgeber für einen CSI2*. Das wichtigste Springen des Tages ging nach Irland, und die Fangemeinde daheim hatte auch Grund zu jubeln.

Irlands Michael Duffy ritt seinen eigenen BWP-Wallach Jeff Ten Halven zum Sieg im Finale der Mittleren Tour, einem 1,45 Meter-Springen mit Stechen. Der zwölfjährige Toulon-Sohn erreichte das Ziel nach fehlerfreien 37,21 Sekunden.

Platz zwei blieb im Hause. Christian Kukuk ritt sein neues Talent, die erst achtjährige belgische Emerald-Tochter Nice van’t Zorgvliet in 38,01 Sekunden ins Ziel. Die Fuchsstute war einst 300.000 Euro Auktionsspitze, ging dann lange unter dem Finnen Mikael Forsten und im September zum ersten Mal mit EM-Silbermedaillengewinner Kukuk. Die Youngster-Tour beim CHIO Aachen war ihre Turnierpremiere. Das heute ist ihre bislang beste Platzierung.

Dritte wurde Katrin Eckermann auf Tiamo Z (0/38,13) vor Pheline Ahlmann auf Abby (0/38,43) und Felix Haßmann mit seinem inzwischen 16-jährigen einstigen Deutschen Meister Cayenne WZ (0/38,49).

Große Tour

In der Großen Tour wurde heute ebenfalls über 1,45 Meter gesprungen, aber ohne Stechen, sondern gleich gegen die Uhr. Hier hatte René Dittmer auf dem elfjährigen Farrero in 57,25 Sekunden die Nase vorn. An zweiter Stelle reihte sich Philipp Schulze Topphoff im Sattel des Holsteiner Toulon-Sohnes Toxic Boy ein (0/57,65), gefolgt von Josch Löhden auf Balena, einer DSP-Stute v. Balou du Rouet (0/58,08).

