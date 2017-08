Olympischen Spiele 2024 in Paris, 2028 in Los Angeles

Das Internationale Olympische Komitee hat die Olympischen Spiele 2024 und 2028 vergeben.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) bestätigt, dass Paris die Olympischen Spiele 2024 ausrichtet. Am 31. Juli 2017 fiel die Wahl mit allen Formalitäten um Haaresbreite auf die französische Hauptstadt. Sowohl Paris als auch Los Angeles hatten um die Gastgeberrolle für 2024 konkurriert. Deshalb freute sich IOC-Präsident Thomas Bach besonders, dass Los Angeles Gastgeber der nächsten Spiele sein wird. Das wird dann das zehnte Mal sein, dass Olympia in den USA stattfindet. Sommerspiele und vier Winterspiele waren ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten vergeben worden. Paris war bislang sechsmal für jeweils drei Winter- und drei Sommerspiele Gastgeber.

Konzept mit Nachhaltigkeit

Los Angeles stellte sich mit einem überzeugenden Konzept vor, welches das IOC mit zwei Neuerungen im Vertrag mit der Gastgeberstadt würdigen möchte. Es sollen zum einen Mittel im Hinblick auf die längere Organisationszeit vorgestreckt werden. Zudem werden in den Jahren bis zu den Spielen Jugendsportprogramme in Los Angeles gefördert. Es ist der Stadt und dem IOC ein Anliegen, die Jugendlichen zu einem sportlich aktiven und gesunden Lebensstil zu ermutigen. Thomas Bach lobte das an Nachhaltigkeit orientierte Konzept des Kandidatur-Komitees. So ist es der Stadt etwa wichtig, verstärkt bereits vorhandene Sportanlagen für die Olympischen Spiele zu nutzen und das Engagement Jugendlicher bei dieser Veranstaltung zu stärken. Die Unterstützung von Jugendsportprogrammen soll vertraglich zwischen dem IOC und der Stadt festgehalten werden und sich über die elf Jahre bis zu den Spielen erstrecken.

Vereinbarung geplant

Bach ist sich sicher, dass im August eine Vereinbarung zwischen den Städten und dem Vorsitz des IOC entsteht, die zugunsten aller Beteiligten ausfällt. Im September findet eine Tagung des IOC in Lima statt. Dort wird das getroffene Abkommen zwischen dem IOC-Vorsitz, Paris und Los Angeles vorgestellt und vertraglich festgehalten.