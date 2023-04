Sachsen sichert sich Titel Deutscher Meister im Vierkampf 2023, Westfalen erneut beim Nachwuchs vorn

In der Fritz-Thiedemann-Halle des Holsteiner Verbandes in Elmshorn haben sich die Vierkämpfer aus Sachsen den ersten Deutschen Meister-Titel in dieser Disziplin gesichert. Die vier Jugendlichen aus Sachsen verdrängten die Konkurrenz aus Westfalen und dem Rheinland auf die Plätze zwei und drei. Beim Nachwuchs waren es die Westfalen, die ihren Titel verteidigen konnten.