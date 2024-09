Zeitplan und Infos Paralympics Reiten 2024

Paralympics Reiten 2024 – ab morgen geht es auch für die Para-Dressur-Reiterinnen vom Team D los in Versailles. Ein Blick auf Zeitplan und Infos.

Es gibt nur eine Disziplin bei den Paralympics Reiten 2024: die Para-Dressur. Sie ist die einzige Disziplin im paralympischen Reitsport und gehört seit 1996 zum Wettkampfprogramm. Deutschland schickt vier Athletinnen nach Paris: Anna-Lena Niehues (Grade IV), Isabell Nowak (Grade V), Heidemarie Dresing (Grade II) und Regine Mispelkamp (Grade V). Als Reservistin ist Melanie Wienand mit von der Partie. Bundestrainerin Silke Fütterer-Sommer ist als Coach vor Ort. Sie ist ebenso begeistert von den Olympia-Stallungen und Bedingungen in Versailles wie es die „Regelsportler“ vor vier Wochen waren. „Die Pferde sind sehr gut untergebracht, die Boxen sind groß und jeder hat eine eigene Tack-Box, um seine Utensilien unterzubringen. Wir haben auf jeden Fall viel Platz“, so die Bundestrainerin.

Erste Starterin für Deutschland wird am Dienstag die Grade II-Reiterin Heidemarie Dresing mit Dooloop sein. Die Deutsche Meisterin 2024 war 2023 bei der EM in Riesenbeck schon sehr erfolgreich. Ebenfalls am Dienstag werden auch die Einzelmedaillen in den Grades I und III vergeben, die allerdings ohne deutsche Beteiligung stattfinden. Geritten wird in allen Klassen der jeweilige „Para Grand Prix A“.

Am Mittwoch startet mit Grade IV. Hier ist Anna-Lena Niehues mit Quimbaya gefragt für das Team D. In der Klasse der Reiter mit den geringsten Einschränkungen, Grade V, hat Deutschland mit Regine Mispelkamp und Highlander Delight’s sowie Isabell Nowak mit Siracusa OLD zwei Starterinnen genannt.

Welche Medaillen gibt es bei den Paralympics der Reiter?

Bei den Paralympics in Paris, bzw. Versailles, werden in der Para-Dressur insgesamt elf Medaillensätze vergeben:

– 5 in der Einzelwertung

– 5 in der Kür

– 1 in der Teamwertung

Die Zahl fünf ergibt sich aus den fünf Wettkampfklassen (Grades) von I bis V. Sie beschreiben das Ausmaß der körperlichen Einschränkungen. So sollen „vergleichbare“ Starterfelder garantiert werden.

Wer reitet was?

In Grade I werden alle Prüfungen ausschließlich im Schritt gerutten. In Grade II gibt es Trabreprisen. In Grade III darf auch galoppiert werden, aber nur in der Kür. Die Anforderungen in Grade IV entsprechen den Aufgaben in einer L-Dressur. Schließlich bleibt noch Grade V. Hier sind Dressuren auf M-Niveau verlangt.

Die Einzelwertung beginnt mit dem Para Grand Prix A, der gleichzeitig als Qualifikation für die abschließende Kür dient. Hierfür können sich die besten acht Paare pro Grade empfehlen. Auch in der Kür werden erneut fünf Medaillensätze vergeben. In der Teamwertung wird nach Grades gestartet, und die Ergebnisse der drei Teamreiter werden am Ende addiert, ohne dass es ein Streichergebnis gibt. Geritten wird der Para Grand Prix B.

Drei Reiterinnen und Reiter bilden ein Team in Para-Dressur

Eine Mannschaft kann aus bis zu vier Reitern bestehen. Jedoch dürfen – im Gegensatz zu EM und WM – nur drei Reiter für die Teamwertung antreten. Jedes Team muss mindestens einen Reiter aus den Grades I, II oder III haben, und pro Team dürfen höchstens zwei Reiter derselben Klasse starten.

Deutsche Para-Dressureiter gut angekommen

Noch vor der Verfassungsprüfung hatten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, sich mit den Trainingsplätzen und dem Stadion vertraut zu machen. „Das was alles sehr professionell und schon so durchgetaktet wie später im Wettkampf“, berichtet Bundestrainerin Fütterer-Sommer. Der Ablauf ist immer derselbe. Vom überdachten Vorbereitungsplatz geht es aufs erste und dann aufs zweite „Zehn-Minuten-Viereck“. Von dort aus sind es keine 100 Meter bis zum Stadion. Dafür sind drei Minuten Zeit vorgesehen. Bei der „Familiarization“ durften die Paare erst zehn Minuten außerhalb des Vierecks, anschließen zehn Minuten im Viereck Stadionlauft schnuppern.

Zeitplan Paralympics Reiten 2024

Datum Uhrzeit Wettbewerb Dienstag, 3. September 09:00 Uhr Einzelwertung: Para Grand Prix A (Grade I) 11:45 Uhr Einzelwertung: Para Grand Prix A (Grade II) 13:45 Uhr Einzelwertung: Para Grand Prix A (Grade I) Mittwoch, 4. September 10:00 Uhr Einzelwertung: Para Grand Prix A (Grades IV) 12:55 Uhr Einzelwertung: Para Grand Prix A (Grade V) Freitag, 6. September 09:30 Uhr Teamwertung: Para Grand Prix B (alle Grades) Samstag, 7. September 09:30 Uhr

10:57 Uhr

12:39 Uhr

14:06 Uhr

15:33 Uhr Einzelwertung: Kür (Grade IV)

Einzelwertung: Kür (Grade V)

Einzelwertung: Kür (Grade I)

Einzelwertung: Kür (Grade II)

Einzelwertung: Kür (Grade III)

