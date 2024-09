Monica Theodorescu: Dressur aktuell – mehr Fragen als Antworten

Paris war toll, sagt Dressur-Bundestrainerin und Mitglied der DRFV-Fachgruppe Dressur, Monica Theodorescu. Nichtsdestotrotz stellt sie sich die Frage, wie wir umgehen sollten mit Skandalvideos und herausfordernden Situationen.

Dressurbundestrainerin Monica Theodorescu, die auch Mitglied in der DRFV-Fachgruppe Dressur ist, zieht nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris ein Fazit. Außerdem wirft sie einen Blick auf die aktuelle Situation des Reitsports:

„Mein Olympiafazit ist positiv, keine Frage. In Paris war eine tolle Stimmung, es gab wunderschöne Bilder. Pferde und Reiter fühlten sich alle sehr wohl. Wir hatten eine sehr gute Infrastruktur. Die Ställe und Trainingsmöglichkeiten mit der Covered Arena ließen keine Wünsche offen. Die Pfleger waren zufrieden. Auch die Zusammenarbeit dem Stewards klappte hervorragend. Da fügte sich ein Rädchen ins andere. Für die Pferde wurde bestmöglich gesorgt. U.a. überprüften Wärmebildkameras mithilfe von KI die Oberflächentemperatur der Pferde.

Sportlich gesehen haben wir es sehr gut gemacht. Das zeigen die Medaillen und die Konstanz unserer Reiter und Pferde über die gesamte olympische Woche. Ich denke, die einzige Möglichkeit unseren Sport in die Zukunft zu tragen, ist, ihn immer und immer wieder in dieser Art und Weise mit gutem und richtigem Reiten zu zeigen.

Der Umgang mit Skandalvideos

Die Schockwelle, ausgelöst durch das Video von Charlotte Dujardin, erreichte uns noch im Trainingslager vor Paris. Wir waren erschüttert und fassungslos – und sind es noch. Aber ich habe nicht nur ein Problem damit, wenn Pferde so behandelt werden. Ich habe auch ein Problem mit der Kultur des Nicht-Reagierens. Draufzuhauen ist das eine, hinzuschauen, zu filmen und nichts zu sagen das andere. Wieso gibt es nicht mal ein Video, in dem zu sehen ist, wie jemand einschreitet, wenn ein Pferd malträtiert wird? Warum filmt man weiter und hilft dem Pferd nicht? Wieso tauchen Videos erst Jahre später auf? Ich habe mehr Fragen als Antworten. Wir sind alle in der Verantwortung, unsere Sportpartner gut zu behandeln, ihnen weder Schaden noch Schmerzen zuzufügen und zu verstehen, dass Pferde empfindungsfähige Wesen sind.“